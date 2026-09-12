'바타♥와 결혼' 지예은, 혼전임신설에 입 열었다.."억울, 아직 2세 계획 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 지예은이 혼전임신설에 대해 해명했다.

12일 SBS '런닝맨' 측은 '싸울 때 말도 예쁘게 하고. 지예은, '예비 신랑' 바타와 결혼 결심하게 된 이유♥'라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.

이날 지예은은 멤버들의 축하를 받으며 '런닝맨' 녹화 현장에 들어왔다. 결혼 발표 직후였기 때문. 지예은은 1년간의 연애 끝에 오는 12월 동갑내기 연인 안무가 바타와 결혼식을 올린다.

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지예은은 결혼을 결정한 뒤 지난 4월 열애 사실을 알린 것이라고 밝혔다. 이어 "주변에서 '(결혼은) 이르다, 혼전임신 아니냐'라고 하더라. 근데 저는 억울한 게 애가 없다. 아직 (2세) 계획이 없고 신혼을 즐기고 싶다"라고 말했다.

바타와 결혼을 결심한 계기에 대해서는 "사람이 너무 따뜻하다. 싸울 때를 봤는데 말을 예쁘게 하고, 제가 아팠을 때도 엄청 힘이 돼줬다. 그때가 결정적이었다. 아플 때 옆에서 든든하게 있어주는 사람이 최고인 것 같다"라며 바타에게 애정을 드러냈다.

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그런가 하면 하하는 "공부도 잘하고 책을 많이 읽는다"며 바타의 반전 매력을 언급했고, 지예은은 바타가 홍대 공대 출신이라며 으쓱했다. 이어 "저랑 약간 지식적으로 안 맞는다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com