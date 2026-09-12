이현이 子, 1300만원 美 영재캠프서 '인종차별' 겪었다 "귀찮게 하지 말라고"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이현이가 아들 윤서의 미국 영재 캠프 생활을 돌아보며 현지에서 겪었던 생생한 후기를 공개했다.

12일 이현이의 유튜브 채널에는 '아무도 알려주지 않았던 존스홉킨스 CTY 캠프 솔직 후기(미국 기숙사 한달살기)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 약 한 달간 미국에서 진행된 윤서의 캠프 생활과 이를 지켜본 아빠 홍성기의 경험담이 담겼다.

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윤서는 지난 7월 미국 존스홉킨스대학교 산하 영재교육 프로그램인 'Center for Talented Youth(CTY)' 여름 캠프에 합격해 미국으로 떠났다. 이현이는 앞서 캠프 참가 비용이 약 8300달러, 한화로 약 1300만 원에 달한다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

하지만 막상 현지에 도착하자 예상하지 못했던 난관이 이어졌다. 홍성기는 "너무 힘들었다"며 입소 과정부터 쉽지 않았다고 털어놨다. 특히 캠프와 기숙사에 대한 국내 후기가 거의 없어 필요한 물품을 준비하는 것부터 시행착오를 겪었다고 설명했다.

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실제로 한국에서 챙겨간 학용품 상당수는 현지에서 사용하지 않았고, 반대로 미리 알았더라면 준비했을 물품들이 있었다.

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가장 당황스러웠던 건 기숙사 환경이었다. 홍성기는 현지에 도착했을 당시 기온이 38도에 달했지만 기숙사에 에어컨이 없어 방 안이 "한증막 같은 느낌"이었다고 회상했다. 결국 현지에서 작은 선풍기를 구입했는데 가격은 65달러(한화 약 9만원)에 달했다.

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수업 준비 과정에서도 시행착오가 있었다. 로보틱스 수업에 필요한 교재가 있다는 사실을 뒤늦게 알게 돼 북스토어를 찾았지만 책이 없다는 답을 들었다. 이후 담당 교사에게 문의한 끝에 교사가 직접 교재를 챙겨준 것으로 전해졌다.

특히 '윤서가 힘들어하지는 않았느냐'는 질문에 홍성기는 "처음에는 괜찮다고 했는데 2주차에는 힘들어하더라. 제가 느끼기에는 약간의 인종차별이 있었던 것 같다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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기숙사 생활에서는 또래들과의 관계를 걱정하기도 했다. 윤서는 5학년으로 대부분 6~7학년인 학생들과 함께 생활했고, 영어가 모국어가 아닌 학생은 자신뿐이었다. 홍성기는 윤서의 이야기를 전하며 또래들과 어울리는 과정에서 다소 어려움을 겪었던 것 같다고 밝혔다.

홍성기는 인종차별이라고 느낀 포인트에 대해 "홀 마다 같은 수업이어서 홀 친구들끼리 개인 정비 시간에 무리 지어 놀았다. 그 중에 덩치가 큰 7학년 방에 다 모여서 놀았다더라. 윤서가 '게임 같이 할래?'라고 물어보면 '귀찮게 하지 마'라고 했다더라. 결국 윤서는 다른 아시아 학생들과 어울려 놀았다고 한다"고 전했다.

다만 윤서 본인은 캠프 생활 자체에 대해서는 긍정적인 평가를 내렸다. 로보틱스 수업은 코딩 등이 어려웠다고 했지만, 다른 과목인 엔지니어링 수업에는 관심을 보이며 "재밌어 보인다"고 말했다. 캠프 전체 만족도를 묻는 질문에는 10점 만점에 9점을 줬다.

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한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com