'티아라 출신' 류화영, 오늘(12일) 3세 연상 사업가♥와 결혼..버진로드서 눈물

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 티아라 출신 배우 류화영이 웨딩마치를 울렸다.

12일 류화영은 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들만 참숙한 가운데 비공개로 치러졌다.

엔플라잉 전 멤버 유튜버 권광진은 자신의 SNS를 통해 류화영의 결혼식 현장을 공개했다. 류화영은 순백의 웨딩드레스를 입고 버진 로드를 걷다 눈물을 쏟았고, 곧이어 남편과 포옹했다. 남편의 얼굴은 공개되지 않았지만 큰 키와 듬직한 체격이 눈길을 끌었다.

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앞서 류화영은 지난 4월 "설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 합니다.

사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했습니다. 2026. 9월 12일 저희, 결혼합니다"라며 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 남편은 3세 연상 사업가로 알려졌다.

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한편 류화영은 2010년 티아라 멤버로 데뷔했지만 2012년 팀을 탈퇴했다. 이후 드라마 '청춘시대', '아버지가 이상해', '뷰티인사이드' 등에 출연하며 배우로 활약했다.

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joyjoy90@sportschosun.com