'24억 건물주' 권은비, 미담 터졌다..매니저에 통 큰 복지 "월세 대신 관리비만"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 권은비가 자신의 건물에 매니저들의 숙소까지 마련하고 월세 대신 관리비만 받는 등 통 큰 복지를 실천하고 있어 눈길을 끈다.

12일 방송된 JTBC '아는 형님'에서는 개그맨 출신 작가 고명환, 아나운서 오상진, 김소영, 가수 권은비가 출연했다.

이날 멤버들은 권은비에게 "별명이 여자 서장훈 아니냐"며 24억 건물주인 사실을 언급했다.

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권은비는 자신의 건물에 카페를 열어 운영 중이다. 그는 "일손이 부족하면 내가 가서 일을 하기도 한다"며 "1층은 카페, 2층은 매니저 집, 3층은 세입자, 4층은 매니저 집이다. 매니저들의 편안한 근무 환경을 위해서"라고 말해 눈길을 끌었다.

특히 권은비는 "월세보다는 부담스럽지 않게 관리비를 받고 있다. 지방 친구들이고 회사에 숙소가 없어서 월세를 부담스러워 하니까. 나랑 같이 오래 일한 친구들이라 믿음을 토대로 도와주고 싶었다"고 전해 훈훈함을 자아냈다.

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한편 권은비는 지난 2024년 서울 성동구에 있는 단독 주택을 24억 원에 매입한 소식이 알려져 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com