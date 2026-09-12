류수정, 틀 깨고 오롯이 '나'로...'Diamond' MV 속 자유분방 매력

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 류수정이 한층 넓어진 음악적 스펙트럼으로 새로운 매력을 보여줬다.

류수정은 지난 11일 오후 6시 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'(올 더 컬러스 아이 엠)을 발매하고, 타이틀곡 'Diamond'(다이아몬드) 뮤직비디오를 함께 공개했다.

공개된 뮤직비디오는 자신을 감싸고 있던 화려한 옷과 신발을 벗어던지고 오롯이 류수정 자신만이 남은 모습에서 시작한다. 이후 류수정은 낯선 공간을 자유롭게 누비는가 하면, 깨진 거울을 들여다보며 조각 사이사이로 다채롭게 비치는 자신의 모습을 마주한다. 꾸며진 모습이 아닌 있는 그대로의 자신을 바라보며 스스로의 색을 찾아가는 과정을 감각적인 영상미로 풀어냈다.

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영상이 진행될수록 화면의 비율이 점차 넓어지는 연출과 함께 류수정의 움직임 또한 자유로워졌다. 차가운 분위기의 공간과 탁 트인 야외를 오가는 장면 속에서 거침없이 뛰어다니는 모습으로 틀에 갇히지 않고 자신만의 빛을 찾아가는 과정을 표현했다. 영상 말미 류수정은 미소 짓는 얼굴로 카메라를 응시하며 마침내 자신 안에 존재했던 빛을 발견한 듯한 여운을 남겼다.

류수정은 'Diamond' 가사에서도 스스로를 믿고 자신의 가치를 발견하는 이야기를 직관적으로 풀어냈다. 'Don't need your bad energy', '뭐든 된다고 했지' 등의 가사와 함께 '거울 앞에서 봤지 두 눈에 jewel', 'Diamonds so bright'를 반복하며 이미 자신의 안에 존재하는 빛을 이야기했다.

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사운드 역시 류수정의 새로운 시도가 담겼다. 사이키델릭한 질감의 얼터너티브 힙합 사운드와 소울풀한 보컬, 미니멀하고 반복적인 멜로디가 차분하게 쌓이며 류수정 특유의 보컬과 어우러졌다. 류수정은 한층 확장된 음악적 색깔을 보여주면서도 기존에 가지고 있던 매력을 놓치지 않았다.

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'ALL THE COLORS I AM'은 하나의 색으로 정의할 수 없는 류수정의 다양한 모습을 담아낸 앨범으로, 자신만의 중심을 찾아가는 과정을 그렸다. 타이틀곡 'Diamond'는 나를 빛나게 만드는 것은 내 안에서 시작된다는 메시지를 전한다.

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류수정은 이번 앨범 전반에 걸쳐 작사에 참여해 자신의 이야기를 직접 담아냈다. 총 6곡으로 구성된 'ALL THE COLORS I AM'에는 'Diamond'를 비롯해 'Crying to'(크라잉 투), 'Lucky Charms'(럭키 참스), 'shoulda woulda coulda'(슈다 우다 쿠다), 'Birthday Cake'(버스데이 케이크), 'Friendly Fire'(프렌들리 파이어)가 수록됐으며, 각 곡마다 서로 다른 감정을 이야기한다. 특히 6곡 전곡에 뮤직비디오를 더하는 이례적인 행보를 이어간다.

한편 류수정은 오늘(12일) 오후 3시 20분 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 'Diamond' 무대를 최초 공개한다.

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joyjoy90@sportschosun.com