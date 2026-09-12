추성훈, 버팀목이었던 삼촌 별세에 비통.."하늘나라서 父와 행복하시길"

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[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 추성훈이 삼촌을 떠나보내고 비통한 심경을 전했다.

12일 추성훈은 자신의 SNS에 "제가 태어났을 때부터 지금까지, 늘 저를 아껴주시고 지켜봐 주셨던 사랑하는 삼촌이 하늘나라로 떠나셨습니다"라고 전했다.

이어 "우리 가족이 형편이 어려워 힘들었던 시절에도 늘 먼저 손을 내밀어 도와주셨고, 부모님 몰래 저에게 용돈도 많이 쥐여주시고, 맛있는 것도 정말 많이 사주시고, 함께 여행도 다니며 수많은 추억을 만들어 주셨습니다"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

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삼촌은 추성훈이 유도 시합에서 이해할 수 없는 판정으로 졌을 때 누구보다 앞장서서 항의하기도 했다고. 추성훈은 "바쁘다는 이유로 자주 찾아뵙지 못했는데 설마 이렇게 다시 만나게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 이제는 제가 삼촌을 도와드리고, 제가 받은 사랑을 돌려드려야 할 차례였는데 그러지 못해서 정말 미안해요. 하늘나라에서는 우리 아버지와 함께 그렇게 좋아하시던 골프도 마음껏 치면서 편안하고 행복하게 지내셨으면 좋겠습니다"라고 이야기했다.

추성훈의 글에 따르면 삼촌은 단지 가족 중 한 명이 아닌, 어려웠던 시절부터 자신을 각별히 챙겨준 든든한 버팀목이었던 것으로 보인다. 추성훈은 삼촌과 함께 찍은 사진을 공개하며 삼촌을 추억하기도 했다.

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한편 추성훈은 2009년 일본 모델 야노 시호와 결혼했으며 슬하에 딸 추사랑 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com