"두 달째 여기에 미쳐"..지상렬♥신보람 돌연 결별설→오해 풀렸다 ('살림남')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 은지원이 개그맨 지상렬과 쇼호스트 신보람의 결별설을 제기했지만, 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

12일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 G.C 해머로 변신한 지상렬이 마이티 마우스의 신곡 피처링에 욕심을 내는 모습이 공개됐다.

이날 지상렬은 마이티마우스의 신곡 녹음 현장에 함께하며 피처링을 향한 집념을 이어갔다. 그는 마이티 마우스에게 "상렬이 형으로서 (준다). 목돈이다"라며 5만원 현금을 건넸다. 이어 "이미 계약을 다 마쳤다. 돈을 받았잖아. 지금 카메라가 10개 있다"라고 말해 마이티 마우스를 당황하게 했다.

Advertisement

쇼리는 지상렬에게 "이렇게 된 이상 형님 느낌대로 가사를 써와달라. 조율하면서 녹음하면 어떨까 싶다"라며 긍정적인 반응을 보였다. 그러나 실제 속내는 달랐다. 당장 상황을 넘기기 위해 건넨 말이었다. 이를 알리 없는 지상렬은 열심히 가사를 쓰며 흥얼거렸다.

은지원은 피처링에 집중한 지상렬을 보더니 "지금 두 달째다. 보람 씨와는 헤어졌나? 여기에 미쳐있다"라며 결별설을 제기했다. 그러자 가수 박서진은 "보람 누나를 위해 노래한다고 했다"라며 결별설은 오해라고 선을 그었다. 자막에도 "오해 금지. G.C 해머 활동도 보람을 위해서"라는 내용이 담겨 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com