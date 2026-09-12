이필모, 오늘(12일) 부친상..母 죽음도 알리지 못했던 '가슴 아픈 사연'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이필모(53)가 부친상을 당했다.

이필모의 아버지 고(故) 이한식 씨가 12일 별세했다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 14호실에 마련됐으며, 이필모가 상주로 빈소를 지키고 있다. 발인은 14일 오전 5시 50분이며 장지는 자하연 분당이다.

앞서 이필모는 채널A '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'을 통해 아버지의 투병 사실을 털어놓은 바 있다.

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당시 이필모는 어머니가 세상을 떠난 뒤에도 아버지에게 부고를 전하지 못했던 안타까운 사연을 공개했다. 2023년 뇌경색으로 어머니를 떠나보냈지만, 당시 투병 중이던 아버지가 받을 충격을 우려해 이를 알리지 못했다는 것.

이필모는 당시 "어머니가 입원하고 4일 만에 아버님도 병원에 들어가셨다. 서로 다른 곳에서 투병 생활이 시작됐고, 그 이후 3개월이 지나서 어머니가 돌아가셨다"고 회상했다. 이어 "아버지는 귀가 잘 안 들리시고 기억력도 그렇게 온전하지 않으시다. 어머니의 상을 치르면서 아버지에게 어떻게 말해야 하나 고민을 많이 했다"고 전했다.

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특히 이필모는 아버지가 어머니의 부재를 직접적으로 묻지 않았다고 전하며 "지금까지도 말씀을 못 드렸지만 느낌으로는 아실 거라고 생각한다. 1년이 지나도, 2년이 지나도 '엄마 어디 있냐'고 물어보시지 않는다"고 말했다.

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그러면서 "아버지가 일평생 같이 사신 어머니를 혹시 잊으신 건 아닐까"라고 털어놓으며 깊은 안타까움을 드러내기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com