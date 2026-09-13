“학력을 보네”..지예은, 예비남편 바타♥ '홍대 공대' 출신에 으쓱 ('런닝맨')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 지예은이 예비 신랑 안무가 바타의 학력을 공개, 뿌듯함을 드러냈다.

12일 SBS '런닝맨' 측은 '싸울 때 말도 예쁘게 하고. 지예은, '예비 신랑' 바타와 결혼 결심하게 된 이유♥'라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.

이날 지예은은 멤버들의 축하 속 '런닝맨' 녹화 현장을 찾았다. 결혼 발표 직후였기 때문.

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지예은은 진즉에 결혼을 결정했기 때문에 지난 4월 열애 사실을 알린 것이라고 밝혔다. 이어 "주변에서 '(결혼은) 이르다, 혼전임신 아니냐'라고 하더라. 근데 저는 억울한 게 애가 없다. 아직 (2세) 계획이 없고 신혼을 즐기고 싶다"라며 혼전임신설을 부인했다.

이어 예비 시부모님도 자신을 마음에 들어 한다며 "너무 좋아하신다. '런닝맨'도 매일 챙겨 보신다"라고 말했다.

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그런가 하면 하하는 "공부도 잘하고 책을 많이 읽는다"며 바타의 반전 매력을 언급했고, 지예은은 바타가 홍대 공대 출신이라며 으쓱했다. 그러자 유재석은 "아니 저기 학력을 좀 보네"라며 웃음을 터트렸다.

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지예은은 "(바타는) 책만 본다. 저랑 약간 지식적으로 안 맞는다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 지예은은 약 1년간 교제 끝에 바타와 오는 12월 결혼한다.

joyjoy90@sportschosun.com