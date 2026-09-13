'고지용과 이혼' 허양임, 병원 직원+아들 승재와 함께한 생일.."정말 행복해"

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[스포츠조선 이게은기자] 가정의학과 전문의 허양임이 병원 직원들,아들 승재 군의 축하 속 행복한 생일을 보냈다.

12일 허양임은 자신의 SNS에 "'원장님, 생일 축하드려요!' 한 마디에 광대 승천했던 순간. 센스 만점 케이크와 꽃다발, 감동의 카드, 취향 저격 선물까지… 우리 직원들 덕분에 오늘 정말 행복했습니다"라고 전했다. 이어 "학원 마치고 들른 승재와도 덕분에 기분 좋게 사진 한 장 남겼네요"라며 행복한 마음을 드러냈다.

함께 공개된 사진 속 허양임은 직원들이 건넨 꽃다발을 들고 환하게 미소 지었다. 승재 군과 함께 생일 케이크 촛불을 끄며 기념사진을 남기기도 했다.

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한편 허양임은 2013년 고지용과 결혼, 슬하에 승재 군을 뒀다. 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가족 모두가 출연하며 큰 사랑을 받았지만 최근 이혼 소식을 전했다.

고지용은 지난 7월 사실 허양임과 2년 전 이혼했다면서 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"라고 밝혔다. 양육권은 허양임이 가졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com