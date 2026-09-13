김고은, 절친 이상이 '몸 자랑'에 질색 "티셔츠를 좀 낙낙하게 입어봐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이상이가 드라마 '유부녀 킬러' 종영과 함께 팬들에게 감사 인사를 전한 가운데, 절친 김고은의 예상치 못한 댓글이 웃음을 자아냈다.

이상이는 12일 자신의 계정에 "감사합니다 충성"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 드라마 '유부녀 킬러' 촬영 당시 이상이의 다양한 모습이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

'유부녀 킬러'에서 이상이는 공효진의 남편 '정태성'의 친구이자 정의와 법을 지지하는 경찰로 등장해 극에 힘을 보탰다. 경찰 제복을 갖춰 입은 채 진지한 분위기를 풍기는 모습부터 캐릭터에 몰입한 촬영 현장의 모습까지, 작품을 위해 준비한 흔적이 고스란히 담겼다.

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특히 시선을 사로잡은 건 이상이의 탄탄한 몸매였다. 이상이는 경찰 지구대 복장을 비롯해 방탄조끼를 착용한 모습과 몸에 딱 붙는 반소매 차림을 공개했다. 평소의 날렵한 이미지와는 또 다른, 운동으로 다져진 탄탄한 체격이 드러나며 시선을 모았다.

여기에 이상이는 총을 쏘는 듯한 자세를 취하는가 하면, 경찰 캐릭터에 완벽하게 몰입한 모습으로 촬영에 임했다. 진지한 표정과 자연스러운 포즈, 탄탄한 체격이 어우러지며 작품 속 경찰 캐릭터의 분위기를 한층 살렸다.

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그런 가운데 절친으로 알려진 배우 김고은의 댓글이 등장해 분위기를 단숨에 반전시켰다. 김고은과 이상이는 한국예술종합대학교 10학번 동기로, 데뷔 후에도 남다른 친분을 이어오고 있는 연예계 대표 절친으로 알려져 있다.

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김고은은 이상이의 게시물에 "티셔츠를 조금 낙낙하게 입어바"라고 댓글을 남겼다. 작품 속 캐릭터를 향한 진지한 반응 대신, 친구의 몸매가 지나치게 잘 드러난 것을 걱정하는 듯한(?) 현실적인 한마디로 남다른 친분을 드러낸 것.

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팬들 역시 김고은의 댓글에 뜨거운 반응을 보였다. 이상이의 본업 모먼트에 감탄하던 분위기에서 김고은의 한마디가 등장하자 "역시 찐친"이라는 반응이 이어지는 등 두 사람의 편안한 관계에 관심이 쏠렸다.

특히 이상이의 진지한 작품 활동을 응원하기보다 절친다운 한마디를 남긴 김고은의 모습이 웃음을 자아냈다. 배우로서 카메라 앞에서 보여주는 모습과 친구들과 함께할 때의 편안한 매력이 동시에 드러나며 또 다른 재미를 안겼다.

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한편 MBC 드라마 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 드라마. 지난 12일 종영했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com