"전도연→설경구에 감사"…이창동 감독, 베니스 심사위원대상 쾌거(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 이창동 감독이 베니스 영화제 심사위원 대상을 받았다.

12일(현지시각) 이탈리아 베니스 팔라초 델 치네마에서 제83회 베니스 영화제 폐막식이 열렸다. 이날 이창동 감독은 신작 '가능한 사랑'으로 심사위원 대상을 수상했다.

이 감독은 "노동이 사라져 가는 시대, 사람 사이 관계가 끊어져 가는 시대에 영화로 무엇을 할 수 있는지, 영화가 무엇을 해야만 하는지 질문하기 위해 이 영화를 만들었다. 여러분이 이 상을 주신 건 그 질문을 계속하라는 뜻으로 알겠다. 현장에서 모든 걸 내어준 배우와 스태프에게 감사하다"고 밝혔다.

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특히 "이 영화에 생명을 준 전도연 설경구 조인성 조여정에게 감사하다. 이 상은 여러분 것"이라고 주연 배우들에게 공을 돌렸다.

Director Lee Chang-dong, winner of the Silver Lion - Grand Jury Prize for "Possible Love" (Ga-neung-han sa-rang) attends a photocall on the red carpet following the closing ceremony of the 83rd Venice Film Festival at Venice Lido on September 12, 2026 (Photo by Tiziana FABI / AFP)

베니스 영화제는 역사적으로 가장 오래된 영화제이자 칸 영화제, 베를린 국제 영화제와 함께 세계 3대 영화제 중 하나로 꼽히는 권위있는 행사다.

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한국 영화가 이 시상식에서 상을 받은 건 6번째다. 1987년 임권택 감독의 '씨받이'(여우주연상, 강수연)를 시작으로 2002년 이창동 감독의 '오아시스'가 은사자상-감독상과 마르첼로마스트로얀니상(신인배우상, 문소리)을, 2004년과 2012년 김기덕 감독의 '빈집'(감독상)과 '피에타'(황금사자상)가 수상의 기쁨을 누렸다. 이 감독은 무려 24년 만에 다시 한번 베니스에서 승전보를 전하며 거장의 면모를 보여줬다.

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Jury member Johnnie To, left, presents director Lee Chang-dong the grand jury prize for the film 'Possible Love' during the closing ceremony of the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Saturday, Sept. 12, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) 090226133139

1954년 생인 이창동 감독은 1997년 '초록물고기'로 감독 데뷔, '박하사탕' '오사시스' '밀양' '시' '버닝' 등 작품성과 흥행력을 고루 갖춘 작품을 만들어내며 21세기 한국영화를 대표하는 거장 중 한명으로 인정받고 있다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구)과 그의 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 그의 남편 상우(조인성)가 영화 제작을 위해 만나 서로 다른 삶을 마주하고 숨겨졌던 욕망을 알게 되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 지난 6일 최초 공개되자마자 "최고의 영화 중 하나"라는 극찬을 받아낸 수작이다.

'가능한 사랑'은 23일 국내 개봉한 뒤 11월 넷플릭스에서 공개된다. 또 내년 3월 열리는 제99회 아카데미시상식 국제장편영화 부문 한국 출품작으로 선정돼 오스카에 도전한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com