'사업가♥' 류화영, 직접 전한 결혼 소감 "연인에서 부부로, 잘 살아보겠다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 티아라 출신 배우 류화영이 결혼 소감을 전했다.

류화영은 13일 자신의 계정에 "연인에서 부부로"라는 글과 함께 결혼식 현장 사진을 공개했다.

류화영은 "오늘, 우리의 이름 앞에 '부부'라는 두 글자가 조용히 내려앉았다. 서로를 바라보던 마음이 이제는 같은 방향의 삶이 되어 한곳을 바라보며 걷게 되는 날들이 설레인다"고 소감을 전했다.

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이어 "앞으로의 모든 날들을, 기쁨도 설렘도 때로는 흔들림까지도 함께 품으며 천천히, 단단하게 걸어가겠다. 우리, 잘 살아가 볼게요"라고 적으며 결혼을 맞이한 벅찬 마음을 전했다.

공개된 사진에는 순백의 웨딩드레스를 입은 류화영의 모습부터 결혼식 현장의 행복한 순간들이 담겼다. 사랑하는 사람과 부부의 연을 맺은 류화영은 환한 미소를 지으며 새로운 출발을 앞둔 설렘을 드러냈다.

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류화영은 지난 12일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 결혼식은 양가 친인척과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 조용히 진행됐다.

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류화영은 앞서 지난 4월 직접 결혼 소식을 알리며 팬들에게 깜짝 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 합니다. 사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했습니다. 2026. 9월 12일 저희, 결혼합니다"라고 밝혔다.

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류화영의 남편은 3세 연상의 사업가로 알려졌다. 두 사람은 오랜 시간 서로에 대한 신뢰와 사랑을 쌓아온 끝에 부부의 연을 맺게 된 것으로 전해졌다.

결혼식을 마친 류화영은 이제 배우이자 한 사람의 아내로 새로운 인생의 막을 열게 됐다. "기쁨도 설렘도 때로는 흔들림까지도 함께 품으며 천천히, 단단하게 걸어가겠다"는 그의 다짐처럼 두 사람의 앞날에 대한 축하가 이어지고 있다.

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한편 류화영은 2010년 그룹 티아라 멤버로 데뷔했다. 이후 2012년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 전향해 활동을 이어왔다. 드라마 '청춘시대', '아버지가 이상해', '뷰티 인사이드' 등에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

류화영 SNS글 전문

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연인에서 부부로.

오늘, 우리의 이름 앞에 '부부'라는 두 글자가 조용히 내려앉았습니다. ??

서로를 바라보던 마음이 이제는 같은 방향의 삶이 되어 한곳을 바라보며 걷게되는 날들이 설레입니다.

앞으로의 모든 날들을,

기쁨도 설렘도 때로는 흔들림까지도 함께 품으며

천천히, 단단하게 걸어가겠습니다.

우리, 잘 살아가 볼게요.