"서인영 눈물, 조민아 응급실行"…쥬얼리, 불화 딛고 20년만 완전체 무대('불후')

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 쥬얼리가 20년 만에 완전체 무대를 선보였다.

12일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'은 '2026 뉴 웨이브 페스티벌 인 울산' 공연으로 꾸며졌다. 이날 쥬얼리는 1부 엔딩 가수로 등장, '원 모어 타임' '니가 참 좋아' '투나잇' '슈퍼 스타' 등 당대를 휩쓸었던 히트곡 무대를 선보였다. 현장을 찾은 1만여 명의 울산 시민들은 쥬얼리의 시그니처 댄스인 ET춤과 털기춤, '니가 참 좋아' 후렴구가 끝난 후의 박수 3번 등을 따라하며 공연을 즐겼다.

무대가 끝난 뒤 서인영은 "갱년기인가. 또 눈물이 난다"며 감격스러운 마음을 전했다.

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쥬얼리는 2001년 정유진 전은미 이지현 박정아 체제로 데뷔했다. 그러나 정유진과 전은미가 2002년 팀에서 탈퇴하면서 조민아와 서인영을 새롭게 영입, 잇달아 히트곡을 발표하며 2000년대 대표 걸그룹으로 우뚝섰다. 그러나 이지현과 조민아가 2006년, 서인영과 박정아가 2010년 팀에서 탈퇴하면서 힘이 빠진 쥬얼리는 2015년 공식 해체했다.

이후 이지현 서인영 박정아만 쥬얼리로 방송에 출연하고, 서인영의 결혼식아 조민아가 불참하면서 불화설이 제기됐다. 조민아는 개인 계정을 통해 '결혼식에 초대받지 않았다'며 불만을 토로했다. 그랬던 서인영과 조민아는 최근 서인영의 개인 채널 콘텐츠를 통해 화해 소식을 전했다. 또 이지현과 박정아가 함께한 쥬얼리 완전체 무대를 선보이기도 했다. 그리고 이번에는 방송 무대까지 오른 것.

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조민아는 "기존곡과 나와 이지현에게는 낯선 곡이 섞여 있어 멤버 간 간극을 좁히기 위해 노력했다"고 설명했다.

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또 공연이 끝난 뒤에는 "아버지 제사, 20년 만의 쥬얼리 무대 준비, 연이은 강의 스케줄을 몇주간 쉼없이 해내다 성대결절과 허리디스크가 악화됐다. 일정들 소화하자마자 쓰러져 응급실에 실려갔다. 그간 정신력으로 잘 버텨왔는데 무사히 다 마치고 긴장감이 풀어지자 마자 체력이 와르르 무너졌다"고 전하기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com