"17세子 몸무게 50kg도 안돼"…'결혼지옥' 1순위 부부, 충격적인 사연

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[스포츠조선 백지은 기자] '1순위 부부' 첫째 아들의 충격적인 사연이 공개된다.

14일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼지옥(이하 결혼지옥)'에서는 1순위 부부의 두 번째 이야기가 공개된다.

지난 방송에서는 1년 가까이 남편과 일상 대화조차 하지 않는 아내, 그리고 가족보다 자신을 우선시하는 남편의 갈등이 그려진 바 있다. 두 번째 이야기에서는 지난 방송에서는 내내 보이지 않았던 17세 첫째 아들의 스토리가 공개된다.

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아내는 첫째 아들이 학교에서 돌아오자마자 잠들고 가족이 모두 잠들고 나서야 활동을 한다고 말했다. 화장실에 가거나 음식을 챙길 때를 제외하면 방에서 거의 나오지도 않고, 아내가 준비한 음식은 거부하고 라면과 즉석식품만 먹는 탓에 17세임에도 몸무게가 50kg도 되지 않는다고.

아내는 첫째가 10개월이었을 때 이혼해 10년 동안 홀로 아이를 키우다 현재의 남편과 재혼했다. 첫째와 살던 집에 남편이 들어와 함께 살게 됐고 세 명의 아이를 출산했지만, 이혼과 재혼은 물론 동생들에 대해서도 첫째에게 제대로 설명하지 못했다고. 가족의 변화를 아무 설명도 없이 받아들여야 했던 첫째의 속마음이 공개되면서 아내를 눈물짓게 했다는 후문이다.

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그런 가운데 아내와 첫째의 모습을 살피던 오은영 박사는 '첫째가 좁은 방 안에서만 생활하는 이유가 가족이 싫어서가 아니다'라며 모두가 예상하지 못한 문제의 원인을 짚어낸다.

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방송은 14일 오후 9시.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com