천상지희 다나, 4년만 등장해 충격 고백 "잊혀지고 싶었다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 천상지희 더 그레이스 다나가 4년 만에 모습을 드러냈다.

다나는 12일 자신의 계정에 "새벽의 충동으로 스토리를 올리고 아무 생각없이 자고 일어났는데 읽어도 읽어도 끝이 없는 너무 많은 메시지가…. 감사합니다"라고 밝혔다.

이어 "제가 들여다 보지 않은 몇 년 동안 생일 때마다 메시지를 주신 분, 다나와 천상지희의 기념일마다 스토리를 만들고 멘션해 주신 분, 너무나도 큰 그리움과 사랑을 가득 담은 러브레터를 보내주신 분. 제가 잊혀지고 싶었던 사이 열심히 절 찾아주신 모든 분들께 진심으로 죄송하고 감사하다"고 전했다.

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또 다나는 '피드가 너무 다 겨울이라"라며 수영장 셀카를 공개하기도 했다. 공개된 사진에서 다나는 초근접 촬영에도 여전한 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.

1986년 생인 다나는 2000년 영화 '평화의 시대'로 데뷔, 2001년 정규 1집 '다나'로 솔로 가수로 변신했다. 이후 2005년 천상지희로 재데뷔했다. 그러나 천상지희는 사실상 해체했고, 다나는 부쩍 살이 오른 모습을 보여 건강이상설에 휘말리기도 했다. 2022년 다이어트에 성공하며 복귀 의지를 다지는 듯 했지만, 2024년 활동을 전면 중단했고 SNS마저 비공개로 전환했다. 지난해 김재중의 개인 채널 콘텐츠를 통해 천상지희 멤버들이 오랜만에 모였을 때도 다나는 불참했다. 대신 멤버들은 "다나는 아직 준비가 되어 있지 않다며 출연을 고사했다"고 근황을 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com