'차예련♥' 주상욱, 9살 딸 철저히 단속 "남친 데려오면.."(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 주상욱이 딸 바보 면모를 보였다.

13일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에 화제의 드라마 '김부장'으로 제2의 전성기를 맞은 배우 주상욱이 스페셜 MC로 출연한다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오에 배우 주상욱이 등장했다. 이에 母벤져스는 최고 시청률 27.1%를 기록한 드라마 '김부장' 속 '최강 빌런' 주상욱을 향해 원성을 쏟아냈다. 데뷔 후 처음으로 본격적인 악역 연기에 도전했다는 주상욱은 "너무 재미있었다"라며 오히려 만족감을 드러내 모두를 놀라게 했다. 극 중 막강한 권력을 가진 인물답게 말하는 대로 모든 일이 이루어지는 데서 묘한 카타르시스를 느꼈다는 것. 심지어 드라마 방영 당시 수산시장을 찾았다가 시민들에게 난데없이 욕세례까지 받았다고 밝혔는데, 과연 주상욱에게 무슨 일이 있었던 것인지 관심을 모은다.

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이어 주상욱은 '김부장'에서 팽팽한 대립각을 세웠던 소지섭의 남다른 '순금 플렉스'를 공개했다. 드라마 종영 후 소지섭이 함께 고생한 배우와 스태프 전원에게 사비로 순금을 선물했다는 것. 주상욱 역시 순금을 받았다고 인증하자 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다. 이를 듣던 MC 신동엽은 질 수 없다는 듯 "나도 '미운 우리 새끼' 마지막 촬영을 하게 된다면..."이라며 깜짝 공약을 내걸자 현장은 웃음바다가 됐다고 하는데, 과연 그가 내건 공약은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

그런가 하면 차예련과 결혼 10년 차를 맞은 주상욱은 어느덧 9살이 된 딸 이야기가 나오자 '딸바보' 아빠의 면모를 드러냈다. 딸의 성격이 자신을 닮았다며 자랑하던 주상욱은 "엄마, 아빠 중 누구의 성격을 더 닮았으면 좋겠냐"는 질문에 망설임 없이 자신을 선택했다가 뒤늦게 편집을 요청해 웃음을 자아냈다. 이어 "딸이 마음에 들지 않는 남자친구를 데려오면 어떨 것 같냐"는 질문에는 쉽게 답하지 못했다. 급기야 딸의 연애를 막기 위해 '특단의 조치'까지 예고해 모두를 놀라게 했다는 후문이다. 과연 '딸바보' 주상욱이 생각해 낸 최후의 방법은 무엇일지 관심이 집중된다.

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'김부장' 속 '최강 빌런'에서 현실 '딸바보' 아빠까지, 주상욱의 반전 매력은 13일 일요일 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다. 한편, 이날 SBS '미우새'는 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 중계로 인해 밤 9시 30분에 방송된다.