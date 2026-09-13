빅뱅, 70만원 줘도 못가는 공연의 실체 "수어 통역까지"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 진짜 레전드다.

그룹 빅뱅이 배려와 패기 넘치는 월드투어로 전세계를 감동하게 했다.

빅뱅은 4일과 5일 미국 오클랜드 알라메다 카운티 콜리시엄, 11일 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 월드투어 'XX : 코스모스'를 개최했다.

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이번 미국 공연은 어떠한 프로모션 없이 진행됐음에도 일찌감치 티켓이 전석 매진됐고, 시야제한석까지 모두 팔려나갔다. 특히 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연의 경우는 리셀가가 무려 535달러(약 72만원)까지 치솟기도 했다.

빅뱅은 '판타스틱 베이비' '루저' '이프 유' '하루하루' '거짓말' '이프 유' 등 히트곡 퍼레이드로 공연장을 뜨겁게 달궜고 관객들은 '한국어 떼창'으로 화답했다. 빅뱅은 스마트폰이 출시되기도 전인 2006년 데뷔한 팀이다. 각종 사건 사고로 승리와 탑이 탈퇴하며 팀이 반토막 났음에도 자체 제작한 곡으로 데뷔 20주년에 이렇다할 프로모션도 없이 미국 스타디움 공연을 매진시키고, 영어 노래도 아닌 한국어 노래로 떼창까지 이끌어냈다는 것은 빅뱅의 저력이 얼마나 대단한지를 보여주는 일이다.

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무엇보다 빅뱅의 배려도 깊었다. 빅뱅은 이번 공연에 수어 통역가를 참여시켰다. 청각장애를 갖고 있어도 공연을 온전히 즐길 수 있도록 한 것이다.

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뉴욕에서 사진 작가로 활동하고 있는 제이슨은 자신의 계정에 객석에서 수어로 공연을 번역하고 있는 남성의 모습이 담긴 영상을 게재했다. 네티즌들은 '너무 보기 좋다' '마음이 따뜻해진다'며 칭찬을 쏟아냈다.

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빅뱅은 프랑스 영국 대만 싱가포르 베트남 호주 태국 홍콩 일본 말레이시아 인도네시아 필리핀 등에서 월드투어를 이어간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com