안정환, 뉴욕대 졸업 딸 韓서 취업 자랑..'취직 턱' 쐈다 "돈 모을 거라고" ('놀뭐')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안정환이 미국 뉴욕대학교를 졸업한 딸 리원의 취업 소식을 전했다.

12일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '안느를 위하여 이탈리아에 가다' 편으로 꾸며져 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국이 안정환과 함께 한국 속 이탈리아 여행을 즐겼다.

이날 이탈리아 식당을 찾은 멤버들은 안정환에게 평소 쉬는 날 무엇을 하는지 물었다. 안정환은 "쉬는 날은 거의 집에 있고 토, 일요일은 일을 거의 안 잡는다. 아이한테 맞춰야 된다"고 답했다.

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이어 "평소에는 내가 늦을 때도 있고, 시간이 있어도 아이들은 학교에 가야 한다"며 "주말에는 스케줄을 조정할 수 있으니 최대한 아이들에게 맞춘다"며 가정적인 면모를 드러냈다.

하하가 "아이들도 주말에는 친구들과 놀고 싶어 하지 않느냐"고 묻자 안정환은 "그래서 예전에는 가족끼리 외식을 많이 했지만, 요즘은 아이들이 거의 친구들을 만나러 간다"고 말했다.

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안정환은 어느덧 성인이 된 딸 리원과 고등학교 3학년인 아들 리환의 근황도 공개했다. 그는 "리원이는 5월에 졸업해서 한국에 들어왔다. 취직해서 오늘 2일 차 출근했다"며 "면접 보러다니더니 자기는 돈을 모아야 되겠다고 하더라. 나 나올 때 출근했다"고 설명했다.

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아들 리환에 대해서는 "싸가지가 없다"고 농담을 던진 뒤 "사춘기 때는 이해했지만, 아이들이 크면서 자기주장이 점점 강해지는 것 같다"고 털어놨다. 이어 "예전에는 내가 무엇을 하라고 하면 알겠다고 했는데, 이제는 왜 그렇게 해야 하느냐며 자기 생각을 계속 이야기한다"면서도 "한편으로는 아이가 많이 컸다는 생각도 든다"고 말했다.

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이를 들은 유재석은 "오늘 들은 이야기 중 리원이가 벌써 취업했다는 게 가장 충격적"이라며 "오늘은 네가 취직 턱을 내야겠다"고 안정환을 부추겼다.

안정환은 "리원이가 취업했는데 왜 내가 내느냐"고 투덜거리면서도 흔쾌히 식사비를 계산했다. 결제 후에는 "애플페이도 리원이가 설치해 준 것"이라며 "리원아, 아빠가 돈 썼다"며 너스레를 떨었다.

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한편 안정환은 3세 연하의 미스코리아 출신 이혜원과 2001년 결혼해 슬하에 딸 리원과 아들 리환을 두고 있다. 리원은 미국 명문 사립대학교인 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공한 것으로 알려졌다.