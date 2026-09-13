'임신' 최소라, 수건 한장만 걸치고 만삭 D라인 자랑..톱모델의 독보적 분위기

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 최소라가 임신 중인 근황을 공개하며 예비 엄마의 행복한 일상을 전했다.

최소라는 13일 자신의 계정에 "여름 이야기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 임신 중인 최소라의 근황이 고스란히 담겼다. 최소라는 요가를 하며 몸과 마음을 다스리는가 하면 음악을 들으며 여유로운 시간을 보내는 등 평온한 일상을 보내고 있는 모습이다. 또 아기의 초음파 사진을 바라보며 감격한 듯한 모습도 공개해 눈길을 끌었다.

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특히 임신으로 한층 볼록해진 D라인이 고스란히 드러났다. 최소라는 배 위에 두 손을 가지런히 올린 채 편안한 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 모델로서 무대 위에서 카리스마를 뽐내던 모습과는 또 다른, 예비 엄마로서의 행복한 순간이 담겨 훈훈함을 더했다.

최소라는 임신 중에도 변함없는 아름다움을 자랑했다. 자연스러운 분위기 속에서도 특유의 모델다운 분위기를 잃지 않은 모습이 시선을 사로잡았다.

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앞서 지난 5월 최소라의 소속사 고스트에이전시는 "최소라가 임신한 것이 맞다"고 밝혔다. 공식 발표에 앞서 최소라는 '2026 샤넬 공방 컬렉션 쇼' 런웨이에 올라 임신한 몸으로 당당하게 무대에 서 화제를 모으기도 했다. 당시에도 자연스럽게 드러난 D라인과 프로페셔널한 런웨이 모습이 많은 관심을 받았다.

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한편 1992년생인 최소라는 지난 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다. 두 사람은 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

결혼 7년 만에 부모가 되는 최소라의 새로운 인생 2막에 팬들의 축하와 응원이 이어지고 있다.