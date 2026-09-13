'바타♥' 지예은, 충주 예비 시댁 방문에 김종국 콘서트도 포기.."농사 지으셔" ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 예비 시부모님이 매주 '런닝맨'을 챙겨볼 정도로 자신을 좋아한다고 자랑했다.

13일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 '12월의 새신부' 지예은을 위한 깜짝 결혼 축하 파티가 열린다.

최근 진행된 녹화에서 멤버들은 바타와 결혼 소식을 깜짝 발표한 지예은을 위해 축하 자리를 마련했다. '예비 신부' 지예은은 멤버들의 환대에 부끄러움을 감추지 못했다.

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유재석은 "바타하고 열애 발표한 게 올 초였다"며 "결혼 결정하고 열애를 발표한 거였다"고 말했다. 이에 지예은은 "주변에서는 '이르다'고 하고 '혼전임신 아니냐'고 하는데 억울한 게 나는 애가 없다"고 혼전 임신설을 직접 부인했다. 이어 "아직 계획은 없다. 신혼을 좀 즐기려고 한다"고 덧붙였다.

지예은은 바타와 결혼을 결심한 계기도 털어놨다. 그는 "사람이 굉장히 따뜻하다. 싸울 때도 말을 예쁘게 한다"며 "내가 아팠을 때 든든하게 곁을 지켜주고 힘이 돼줬다"고 말했다.

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그러면서 "정말 힘들고 아플 때 옆에 든든하게 있어 주는 사람이 최고인 것 같다"며 바타를 향한 애정을 드러냈다.

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예비 시댁에서도 자신을 마음에 들어 하느냐는 질문에는 "너무 좋아하신다"며 "예비 시부모님이 '런닝맨'을 매주 챙겨 보신다"고 자랑했다.

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이어 "김종국 선배님의 콘서트에 가지 못한 것도 어머님을 뵈러 충주에 내려갔기 때문"이라며 "예비 시부모님은 충주에서 농사를 지으신다"고 설명했다.

지예은의 예비 시댁이 충주라는 말에 지석진은 크게 반겼다. 지예은과 지석진이 결성한 프로젝트 그룹의 이름이 '충주지씨'이기 때문. 두 사람은 함께 "충주 지씨 크로스"를 외치며 남다른 인연을 자축했다.

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지예은은 바타에게 프러포즈를 받았느냐는 질문에 콧소리를 내며 "받았지"라고 답했다. 이어 "이런 이야기는 부끄럽다"며 수줍게 웃었다.