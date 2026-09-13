'이혼' 고지용, 새벽에 또 의미심장 SNS "결국 다 지나갈 거고, 이겨낼 거야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 새벽 시간 의미심장한 SNS 게시물을 공개해 눈길을 끌고 있다.

고지용은 13일 새벽 자신의 계정에 "Bring it on!"이라는 문구가 적힌 사진 한 장을 게재했다. 짧지만 강한 메시지와 함께 선택한 배경음악도 눈길을 끌었다.

고지용은 해당 게시물의 배경음악으로 '결국 다 지나갈 거고, 이겨낼 거야'라는 곡을 선택했다. 특별한 설명이나 부연 없이 사진과 음악만 공개한 만큼, 해당 게시물이 어떤 의미인지에 대해서는 다양한 해석이 나오고 있다.

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단순히 힘든 순간을 스스로 다독이기 위한 메시지일 수도 있지만, 최근 이혼 사실을 직접 밝힌 상황인 만큼 그의 게시물에 더욱 관심이 쏠리는 분위기다.

앞서 고지용은 지난 8월에도 아들을 향한 그리움을 드러내며 관심을 모았다. 당시 새벽 시간 자신의 계정에 "Always miss you, my baby boy.(항상 보고 싶어. 내 아기야)"라는 글과 함께 아들 승재 군과 찍은 사진을 공개했다.

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아들과 함께했던 행복한 순간을 떠올리며 애틋한 마음을 드러냈던 고지용이 이번에는 "Bring it on!"이라는 짧은 문구를 남긴 만큼, 그의 현재 심경에 관심이 이어지고 있다.

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한편 고지용은 지난 2013년 전문의 허양임과 결혼, 슬하에 아들 승재 군을 뒀다. 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가족 모두가 출연하며 큰 사랑을 받았지만 최근 이혼 소식을 전했다. 고지용은 지난달 사실 허양임과 2년 전 이혼했다면서 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"라고 밝혔다. 양육권은 전처인 허양임이 가져간 것으로 알려졌다.