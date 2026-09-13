고영욱, 연이은 톱스타 저격→돌연 억울함 토로..“누가 날 싫어하면 어때서”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 자신을 둘러싼 비판과 관련해 심경을 밝혔다.

고영욱은 13일 자신의 X(옛 트위터)를 통해 최근 자신을 향한 비판에 대한 생각을 전했다. 그는 "반백 살이 돼서도 부당하게 집단 괴롭힘을 당하다 보니, 아주 못된 인간들의 습성에 진절머리가 난다"고 적었다.

이어 "10년 넘는 시간 동안 나름대로 초연해졌다고 생각했지만, 이런 마인드를 본받아야겠다는 들었다"며 자신의 입장을 덧붙였다.

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함께 공개한 사진에는 한 인물이 "누가 날 좀 싫어하면 어때서요?"라고 말하는 모습이 담겼다. 고영욱은 해당 문구를 통해 자신을 향한 부정적인 시선에 대한 심경을 우회적으로 드러낸 것으로 보인다.

고영욱은 최근 여러 연예인을 언급하며 비판적인 견해를 내놓아 논란이 되기도 했다. 이병헌·이민정 부부를 비롯해 박하선, 장도연, 장동민, 이찬원, 비비, 이지혜, 유재석, 신동엽, 이상민, 탁재훈, 서장훈 등을 거론하면서 날 선 발언을 이어가 대중의 비판을 받았다.

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한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라로 데뷔해 대중적인 인기를 누렸다. 그러나 2013년 미성년자 대상 성범죄 혐의로 재판에 넘겨졌고, 징역 2년 6개월의 실형을 선고받아 복역했다. 당시 신상정보 공개 5년과 전자발찌 부착 3년 등의 명령도 함께 받았다.

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출소 이후에는 SNS와 유튜브 등을 통해 대중과의 접점을 다시 만들려 했으나, 과거 성범죄 전력 등이 알려지면서 방송 및 연예계 복귀에는 어려움을 겪고 있다.

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tokkig@sportschosun.com