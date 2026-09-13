최동석, 혼자사는 새집에 '헬스장'까지.."제주 있을 땐 자주 와야지"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석이 이사한 새집의 근황을 전하며 아파트 커뮤니티 시설을 공개했다.

최동석은 13일 자신의 계정에 "이사한 곳에 뭐 있는지 어슬렁거려본 아침. 피트니스 있는 건 마음에 들지만 내 허리 상태로 할 수 있는 기구는 많지 않네. 그래도 자주 이용할게"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

영상 속 최동석은 새롭게 이사한 아파트의 커뮤니티 시설을 둘러보며 피트니스센터에서 운동을 하고 있다. 깔끔하게 정돈된 공간에서 운동 기구를 살펴보며 가볍게 몸을 움직이는 모습이 담겼다. 특히 피트니스센터가 마련돼 있다는 점에는 만족감을 드러내면서도 자신의 허리 상태를 언급하며 무리하지 않고 운동하겠다는 뜻을 내비쳤다.

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앞서 최동석은 지난 4일 이사 소식을 직접 알렸다. 당시 그는 "우여곡절 끝에 이사. 정리하려면 얼마나 걸릴지 감도 안 오지만 혼자 이만하면 선방했다"라며 쉽지 않았던 이사 과정을 전했다.

이어 "아직 낯설고 내 집 같지 않다. 산방산이 보이는 건 좋네"라며 새로운 집에서 생활을 시작한 소감을 덧붙였다.

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최동석이 공개한 사진에는 제주도에 새롭게 마련한 보금자리의 내부 모습도 담겼다. 널찍한 거실에는 소파와 테이블 등 가구가 놓여 있으며, 여러 개의 큰 창을 통해 햇살이 들어와 밝고 깔끔한 분위기를 자아냈다.

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이사 직후에는 아직 "내 집 같지 않다"고 했던 최동석이지만, 피트니스센터를 이용하고 주변 시설을 둘러보는 등 조금씩 새로운 생활에 적응해가는 모습이다. 제주에서 시작한 새로운 일상에 대한 관심도 이어지고 있다.

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한편 최동석은 지난 2009년 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 파경 소식을 전했다.

현재 두 자녀는 박지윤이 양육 중인 것으로 알려졌으며, 최동석은 개인 채널 등을 통해 자녀들과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.