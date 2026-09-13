이시언♥서지승, 4개월 子와 가족사진..“엄마 아빠보다 표정부자”

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이시언과 서지승이 아들 솔민 군과 함께한 단란한 가족사진을 공개했다.

13일 이시언과 서지승이 함께 운영하는 계정에는 "엄마 아빠보다 표정부자"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 이시언과 서지승이 아들 솔민 군을 가운데에 두고 나란히 앉아 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 카메라를 바라보며 편안한 미소를 짓는가 하면, 아들의 표정에 맞춰 함께 즐거운 시간을 보내는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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특히 꾸밈없는 모습이 눈길을 끌었다. 편안한 잠옷 차림에 머리도 자연스럽게 흐트러진 모습이지만, 오히려 꾸밈없이 편안한 가족의 일상이 고스란히 담겼다. 화려하게 꾸민 가족사진과는 또 다른, 일상 속 세 사람의 소박하고 단란한 분위기가 보는 이들의 미소를 자아낸다.

무엇보다 아들을 바라보는 이시언과 서지승의 다정한 모습에서는 부모가 된 두 사람의 행복도 고스란히 느껴진다.

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한편 이시언과 서지승은 지난 2018년부터 교제해오다 2021년 12월 결혼식을 올렸다. 결혼 후에도 변함없는 사랑을 이어온 두 사람은 지난 5월 아들 솔민 군을 품에 안으며 부모가 됐다.