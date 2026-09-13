승리, 사건 당일 추정 술자리 사진 확산에 '발칵'.."특수폭행 피소인데 웃고 있네"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리가 특수폭행 혐의로 경찰 조사를 받게 된 가운데, 사건이 발생한 날 촬영된 것으로 추정되는 사진이 공개됐다.

13일 한 해외 누리꾼은 자신의 SNS 계정을 통해 승리의 최근 모습을 담은 사진을 게재했다. 해당 누리꾼은 자신을 승리의 팬이라고 소개했으며, 사진은 지난 8월 촬영된 것으로 알려졌다.

사진 속 승리는 지인들과 함께 식사와 술자리를 갖고 있는 모습이다. 검은색 티셔츠와 모자를 쓴 그는 카메라를 향해 미소를 보이는가 하면 손으로 로큰롤을 연상시키는 포즈를 취하고 있다.

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테이블에는 케이크와 음식, 여러 병의 소주 등이 놓여 있어 지인들과 함께 생일을 기념하며 시간을 보낸 것으로 추정된다. 다만 공개된 사진만으로 정확한 촬영 날짜나 당시 상황을 확인할 수는 없다.

일부 팬들은 해당 사진이 승리가 폭행 혐의로 고소당한 사건이 발생한 당일 촬영된 것 아니냐는 반응을 보이고 있다. 그러나 사진이 실제 사건 당일 찍힌 것인지는 현재까지 공식적으로 확인되지 않았다.

연합뉴스

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앞서 서울 강남경찰서는 지난달 승리를 특수폭행 혐의로 처벌해달라는 취지의 고소장을 접수하고 사건을 들여다보고 있다. 고소인은 30대 남성으로, 승리가 서울 강남구의 한 음식점에서 자신을 폭행했다고 주장한 것으로 전해졌다.

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승리는 해당 혐의를 부인하고 있다. 그는 언론 인터뷰를 통해 당시 상황을 설명하며, 상대방과 합석하는 문제를 놓고 실랑이가 있었던 것은 사실이지만 폭행하거나 위협한 사실은 없다는 입장이다.

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승리의 설명에 따르면 그는 지난 8월 8일 자신의 생일을 맞아 지인 2명과 강남의 한 순댓국집에서 식사를 하고 있었다. 이때 다른 테이블에 있던 A씨가 합석을 요청했고, 승리가 이를 여러 차례 거절하면서 말다툼이 벌어졌다는 것이다.

그는 "여러 번 거절했는데도 떠나지 않고 계속 본인의 사업 아이디어를 들어달라고 하는 과정에서 다툼이 있었다"고 주장했다.

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하지만 이후 분위기가 달라졌다는 게 승리 측의 설명이다. 승리는 결국 A씨와 같은 자리에서 대화를 나누고 술도 함께 마셨으며, 서로 연락처를 주고받았다고 밝혔다. A씨가 귀가하는 자신을 배웅했고, 이후 사업계획서를 전달하겠다는 내용의 문자까지 보냈다고도 주장했다.

특히 술병을 들었던 사실 자체는 인정하면서도 이를 위협이나 폭행에 사용한 것은 아니라고 선을 그었다. 승리는 합석을 거절하는 과정에서 술병을 손에 든 것은 사실이지만, 휘두르거나 상대방을 위협하지는 않았다고 강조했다.

갑작스럽게 고소를 당한 것에 대해 의문을 나타낸 승리는 수사 과정에서 적극적으로 사실관계를 밝히겠다는 뜻도 밝혔다. 또한 당시 주고받은 문자메시지와 식당 내부 CCTV, 현장 목격자들의 진술 등을 토대로 대응에 나설 가능성도 언급했다.

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한편 승리는 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 가수와 방송인으로 활동했다. 그러나 2019년 버닝썬 사태를 둘러싼 논란이 확산되면서 팀을 탈퇴하고 연예계 은퇴를 발표했다.

이후 성매매와 성매매 알선, 상습도박, 횡령, 특수폭행교사 등 여러 혐의로 재판을 받았으며, 최종적으로 징역 1년 6개월을 선고받았다. 승리는 형기를 마친 뒤 2023년 2월 출소했다.

tokkig@sportschosun.com