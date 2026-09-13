'도쿄게임쇼'에 모이는 K게임, 일본에서 글로벌을 본다

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한국 게임사들이 일본 최대 게임 전시회인 '도쿄게임쇼(TGS)'로 잇따라 향한다.

과거에는 일본 시장 진출을 위한 현지 공략 성격이 강했다면, 올해는 신작의 첫 시연부터 글로벌 흥행작의 신규 플랫폼 공개, 기존 이용자와의 만남까지 참가 목적이 다양해졌다. TGS가 일본 시장을 넘어 글로벌 이용자의 반응을 확인하는 쇼케이스로 활용되고 있다.

올해 TGS는 오는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열린다. 30주년을 맞아 처음으로 5일간 개최되며 엔씨, 넷마블, 넥슨게임즈, 스마일게이트, 시프트업, 아이언메이스 등 한국 주요 게임사들이 대거 참가한다.

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TGS에 나서는 넥슨게임즈의 '파레이돌리아' 부스

엔씨의 '아스트라에 오라티오' 특설페이지

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서브컬처 앞세운 K게임, 일본에서 먼저 반응 확인

가장 눈에 띄는 것은 서브컬처 게임이다. '블루 아카이브'를 통해 일본 이용자의 취향과 시장성을 확인한 한국 게임사들이 이제는 자체 캐릭터와 세계관을 앞세워 일본 시장을 다시 두드리고 있다.

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넥슨게임즈의 '파레이돌리아'는 '블루 아카이브' 개발진이 만드는 PC·콘솔·모바일 기반 서브컬처 게임이다. TGS에서 처음으로 시연 버전을 공개하고, 게임 속 공간인 '타소가레관'을 실제 부스로 재현한다. 단순히 영상을 보여주는 데 그치지 않고 게임 속 세계를 현실 공간으로 옮겨 이용자가 직접 체험하도록 구성했다.

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엔씨의 '아스트라에 오라티오' 역시 TGS에서 최초 시연에 나선다. 이용자는 시나리오와 전투 중 하나를 선택해 플레이할 수 있고, 프롤로그 상영회도 진행된다. 삼성전자와 협업해 '갤럭시 S26 울트라'에서 게임을 시연하고 스페이셜 사이니지를 활용해 캐릭터를 입체적으로 보여준다.

앞서 코믹마켓에서 티저 아트북이 준비 물량보다 빠르게 소진된 데 이어 TGS에서는 실제 게임 경험을 제공한다. 캐릭터와 세계관에 대한 관심을 게임 플레이로 연결하려는 행보라 할 수 있다.

팬덤까지 겨냥한 TGS

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넷마블은 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄인블루' 등 3종을 출품한다.

세 게임 모두 시연이 가능하지만 현장의 구성은 게임 플레이에만 머물지 않는다. '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'에는 일본 유명 코스플레이어 에나코와 스트리머들이 참여하고, '나 혼자만 레벨업: 카르마'는 배우 혼고 카나타와 성우, 스트리머 등이 무대에 오른다. '펄인블루' 역시 일본 성우와 개그맨, 버튜버 등이 참여하는 프로그램을 마련했다.

스마일게이트도 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'을 단독 부스에서 선보인다. 게임별 세계관을 부스에 구현하고 시연과 코스플레이, 성우 이벤트, 굿즈를 결합했다.

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이런 구성은 서브컬처 게임의 특성과 맞닿아 있다. 캐릭터와 세계관, 성우, 음악 등 게임 밖에서 확장되는 요소가 팬덤 형성에 중요한 만큼 게임쇼 역시 단순한 시연장이 아니라 팬과 만나는 현장으로 바뀌고 있다.

시프트업은 조금 다른 사례다. 글로벌 흥행작 '스텔라 블레이드'의 닌텐도 스위치 2 버전을 TGS에서 세계 최초로 시연한다. 일본 시장에 처음 게임을 알리는 자리가 아니라 이미 글로벌 시장에서 성과를 거둔 게임의 새로운 플랫폼 확장을 보여주는 무대다.

아이언메이스도 서비스중인 '다크 앤 다커'를 들고 TGS에 참가한다. 탐험과 탈출이라는 게임의 핵심 재미를 미니게임으로 압축해 신규 이용자가 쉽게 체험할 수 있도록 하고, 기존 이용자에게는 별도 굿즈를 제공한다.

일본 넘어 글로벌로…TGS가 중요해진 이유

이처럼 한국 게임사들이 TGS에서 공통적으로 보여주는 것은 이용자가 게임을 직접 플레이하고, 캐릭터와 세계관을 경험한 뒤 팬으로 이어지도록 만드는 방식이다.

출시 전에 현지 이용자와 접점을 넓히고 반응을 확인하는 것이 게임쇼의 중요한 기능으로 자리 잡았다. 여기에 기존 게임의 팬 관리와 신규 플랫폼 공개, 퍼블리셔·플랫폼 업체와의 만남까지 더해지면서 TGS의 쓰임새도 넓어졌다.

일본 시장의 규모도 빼놓을 수 없다. 중국과 북미에 이어 세계 3대 게임 시장으로 꼽히는 데다 콘솔은 물론 모바일과 PC 이용자가 고르게 존재한다. 한국과 지리적으로 가까워 현지 이용자의 반응을 비교적 빠르게 확인할 수 있다는 점도 장점이다.

특히 서브컬처 게임에서는 일본의 반응이 갖는 의미가 크다. 일본에서 형성한 팬덤과 이용자 반응은 다른 아시아권은 물론 북미·유럽 시장을 공략하는 과정에서도 하나의 참고점이 될 수 있다. 일본에서 통할 수 있는 캐릭터와 세계관인지 먼저 확인하고, 이를 바탕으로 다른 지역의 가능성을 예측할 수 있기 때문이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com