"상영관 받기 하늘의 별 따기" 이정은·공효진, 외화 쏠림에 씁쓸

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이정은과 공효진이 영화 '경주기행'의 부족한 상영 기회에 씁쓸함을 드러냈다.

이정은은 12일 자신의 사회관계망서비스에 "영화 상영관 받기가 하늘의 별 따기네요"라는 글과 함께 한 영화관의 지난 11일 상영시간표를 공개했다.

해당 영화관의 11일 상영 내역을 보면 외화 '오디세이'와 '옵세션'은 각각 30회와 12회 편성됐다. 반면 이정은이 주연을 맡은 한국영화 '경주기행'의 상영 횟수는 단 2회에 그쳤다.

Advertisement

이에 '경주기행'에 함께 출연한 공효진은 "보고 싶어도 보기가 힘들겠죠. 슬퍼요, 엄니"라는 댓글을 남기며 아쉬운 마음을 드러냈다.

실제 극장가에서도 외화 강세가 뚜렷하게 나타났다. 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 지난 11일 '오디세이'는 전국 1,537개 스크린에서 총 4,592회 상영됐다. 이날 스크린 점유율과 상영 점유율 모두 전체 영화 가운데 1위를 차지했다.

Advertisement

같은 날 '옵세션'은 776개 스크린에서 1,945회 상영됐다. 두 외화의 상영 점유율을 합하면 전체의 48.7%에 달했다.

Advertisement

반면 '경주기행'은 419개 스크린에서 603회 상영되는 데 그쳤다. 상영 점유율은 4.5%로, 두 외화의 합산 점유율이 '경주기행'보다 약 10.8배 높았다.

Advertisement

주말인 12일에는 격차가 더욱 벌어졌다. '오디세이'는 1,648개 스크린에서 5,242회, '옵세션'은 845개 스크린에서 2,433회 상영되며 전날보다 규모가 확대됐다.

반면 '경주기행'은 391개 스크린에서 537회 상영되는 데 머무르며 상영 점유율도 3.6%로 하락했다. 관객이 몰리는 주말에 스크린 수와 상영 횟수가 모두 줄면서 작품을 관람할 기회가 오히려 축소된 셈이다.

Advertisement

'경주기행'은 상대적으로 적은 상영 횟수에도 2주 연속 한국영화 박스오피스 1위를 기록했다. 개봉 첫날 전체 박스오피스 3위로 출발한 뒤 관객들의 입소문을 바탕으로 한국영화 가운데 가장 높은 흥행 순위를 유지했다는 점에서 이정은과 공효진의 아쉬움에도 힘이 실리고 있다.

한편 지난달 26일 개봉한 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 김미조 감독이 연출했으며 이정은, 공효진, 박소담, 이연, 변요한 등이 출연했다.