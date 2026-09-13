'김수현 母' 김예령, 이혼·딸 존재 숨긴 채 데뷔.."혼자 돈 벌어야 해서" ('당아사')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김예령이 데뷔 당시 생계를 위해 이혼 사실과 딸의 존재를 숨겨야 했던 사연을 고백했다.

13일 방송된 MBN 극복스토리 '당신이 아픈 사이'에는 배우 김예령이 출연해 두 번의 이혼과 그동안 숨겨야 했던 아픔을 공개했다.

이날 김예령은 "올해 데뷔 34년 차인데 그동안 내 의지와 상관없이 숨겨야 했던 비밀들이 많았다"고 운을 뗐다.

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27세 때 미용실에 갔다가 우연히 캐스팅됐다는 김예령은 "데뷔 당시 딸이 있어서 아줌마라고 밝혔다. 하지만 이미 이혼한 상태라 유부녀는 아니었다"고 회상했다.

이어 "매니저가 이혼했다는 사실과 딸이 있다는 사실을 절대 말하면 안 된다고 했다"며 "당시에는 혼자 돈을 벌어야 했기 때문에 비밀을 안고 계속 일할 수밖에 없었다"고 고백했다.

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김예령은 양육비와 위자료까지 포기한 채 딸을 지켰고, 아이와 안정적으로 살아가기 위해 배우의 길을 선택했다고. 그는 "그러다 보니까 사람들과 이야기하는 게 무서웠다. 이야기하다 보면 사생활 이야기를 할 수밖에 없고, 거짓말이 거짓말을 낳는 거 같아서 너무 힘들었다"고 말했다.

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그러면서 "사람들이 '쟤는 왜 저렇게 차가워', '벽이 있다', '가까이 못 가겠다'는 말을 많이 했다"며 동료들로부터 오해를 샀던 일도 털어놨다.

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또 "좋은 해외 광고 촬영이 들어와도 여권 때문에 들킬까 봐 안 한다고 했다. 좋은 기회들을 많이 놓쳤다"고 밝혔다.

밤샘 촬영이 많아지면서 어린 딸과 떨어져 지내야 했던 사연도 전했다. 김예령은 "촬영장과 가까운 강남 쪽에 숙소를 구했다. 당시 4세였던 딸이 가지 말라고 울었다"며 "딸을 두고 차를 타고 가면서 나도 정말 많이 울었던 기억이 난다"며 당시를 떠올렸다.

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김예령은 "그러다 일이 터져버렸다. 어떤 기자가 신문에 '처녀 행세'라고 해서 기사를 크게 냈다. 등골이 오싹해졌다"고 당시 심정을 밝혔다.

공교롭게도 당시 교제 중인 남성이 있었다는 김예령은 "그분이 계속 대시하길래 이혼했고 딸도 있다고 솔직하게 말했다"며 "그러자 그분이 '내 딸이 거기 있었군요'라고 말해줬다"고 전했다.

이어 "그런 상황에서 신문 기사가 터지는 바람에 졸지에 결혼 발표 기사가 돼버렸다"고 설명했다.

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김예령은 두 번째 결혼 후 아들까지 품에 안으며 네 식구가 됐다. 한동안 행복한 가정을 꾸렸지만 성격 차이로 갈등을 겪기 시작했고, 결국 두 번째 이혼을 선택했다.

그는 "두 번째 이혼을 하고 나서는 마음이 정말 많이 아팠다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.

한편 1966년생인 김예령은 1992년 영화 '백치애인'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '꼭지', '반올림', '상두야 학교 가자', '막돼먹은 영애씨', '이웃집 웬수', '해를 품은 달', '기황후', '또! 오해영', '쌈, 마이웨이', '같이 살래요' 등 다수의 작품에 출연했다.

2017년에는 배우로 활동했던 딸 김수현이 전 야구선수 윤석민과 결혼해 화제를 모았다.