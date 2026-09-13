비, ♥김태희와 두 딸 공동 육아 "아침 6시 일어나 스스로 뺨 때려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 비(정지훈)가 아내 김태희와 두 딸을 키우며 보내는 현실적인 육아 일상을 공개했다.

12일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '이시언, 정지훈, 김재욱 미남 삼총사의 속초 여행. 속초 간 김에 워터밤 비하인드까지ㅣ자기관리 끝판왕 Rain은 워터밤 무대 오르기 전에 뭘 할까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이시언, 비, 김재욱은 속초로 바이크 여행을 떠나 여유로운 시간을 보냈다. 여행 중 다음 날 아침 일정을 이야기하던 세 사람은 자연스럽게 육아에 대한 이야기를 나눴고, 최근 아빠가 된 이시언의 현실적인 육아 생활이 공개됐다.

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이시언은 "이제 아기가 태어나니까 6시에 일어난다. 각방을 쓴다. 나는 안방에서 혼자 자고 와이프는 아기 방에서 같이 잔다"고 밝혔다.

이어 "아침에 일어나서 카메라를 보면 와이프랑 아기가 일어나 있다. 밥을 주고 있다"고 말했다. 갓난아기를 돌보느라 이른 아침부터 하루를 시작하는 아내와 아이의 모습을 설명한 것.

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이에 비는 "그러면 일어나야지"라고 반응했고, 이시언은 "'우리 사랑둥이들' 하면서 간다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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비 역시 아내 김태희와 함께하는 육아 일상을 떠올렸다. 비는 "아침 6시, 7시에 아내가 서둘러서 준비하고 있지 않나. 그러면 화장실에 가서"라며 자신의 뺨을 때리는 듯한 시늉을 했다. 이어 "'일어나야 돼' 이런다"고 덧붙이며 아내가 자신을 깨우는 모습을 재현했다.

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이시언이 "솔직히 못 들은 척 두어 번 했다"고 털어놓자 비는 "왜 그랬냐. 못됐네. 무조건 일어나야지"라고 타박하며 웃음을 안겼다.

하지만 비 역시 완벽하게 모범적인 남편만은 아니었다. 제작진이 비에게 "한 번도 그런 적 없냐"고 되묻자 비는 잠시 머뭇거리더니 "있죠"라고 인정했다. 자신 있게 이시언을 타박했던 비가 결국 본인 역시 아내의 깨움을 외면한 적이 있다고 고백하면서 현장은 웃음바다가 됐다.

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화려한 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스를 선보이는 비와 카메라 앞에서 유쾌한 입담을 보여주는 비의 또 다른 모습이 공개된 셈이다. 두 아이의 아빠로서 아내와 함께 육아를 해나가는 현실적인 일상이 웃음과 공감을 동시에 안겼다.

한편 비와 김태희는 지난 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.