16기 상철♥28기 영숙, 계약 결혼 했나..속옷 차림·"여보" 파격 티저 발칵

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[스포츠조선 박아람 기자] '나는 솔로' 제작진이 선보이는 새로운 연애 리얼리티 '계약 결혼'이 베일을 벗었다. 파격적인 콘셉트가 담긴 티저 영상이 공개된 가운데, 얼굴을 가린 채 등장한 출연자들의 정체를 두고 시청자들의 추측이 이어지고 있다.

지난 12일 촌장엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 '계약 결혼' 티저 영상이 공개됐다.

'계약 결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 일정 기간 계약을 맺고 부부가 된 뒤 함께 생활하며 서로의 가치관과 현실적인 궁합을 확인하는 형식의 결혼 시뮬레이션 프로그램이다. '나는 솔로'와 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'(나솔사계)를 제작한 남규홍 PD와 촌장엔터테인먼트가 제작을 맡았다.

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공개된 영상에서는 처음 만난 남녀가 결혼을 전제로 관계를 이어가는 모습이 담겼다. 웨딩드레스와 턱시도를 차려입고 촬영에 나서는 장면부터 함께 침대에 누워 있는 모습까지 기존 연애 예능과는 다소 다른 분위기를 보여줬다.

특히 한 남성이 속옷을 입은 상태로 여성과 손을 잡고 있는 장면이 등장해 눈길을 끌었다. 두 사람이 침대에 함께 누워 있는 가운데 남성이 "내가 만약 자고 있는데 뽀뽀하면 어떤 느낌일 것 같아?"라고 묻는 음성도 공개됐다.

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또 다른 장면에서는 한 남성이 여성에게 "여보라고 한번 불러보세요. 여보"라고 말하는 모습이 등장했다. 제작진은 영상에 '계약으로 부부가 된 두 사람, 그들의 계약결혼은 진짜 결혼으로 이어질 수 있을까'라는 문구를 넣어 프로그램에 대한 궁금증을 높였다.

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출연자들의 얼굴은 명확하게 공개되지 않았지만, 영상을 본 일부 누리꾼들은 목소리와 체형, 실루엣 등을 근거로 기존 '나는 솔로' 출연자들의 이름을 언급하고 있다.

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가장 많이 거론되는 인물 중 하나는 '나는 솔로' 16기 돌싱 특집에 출연했던 상철이다. 여기에 28기 돌싱 특집 출연자인 영숙이 함께 등장한 것이 아니냐는 추측도 나오고 있다.

또 다른 출연진으로는 32기 영수와 '나솔사계'에 출연했던 국화가 거론되고 있다. 이들은 모두 돌싱이라는 공통점이 있어 실제 출연 여부에 관심이 모이고 있다.

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다만 현재 공개된 티저만으로는 출연자들의 신원을 공식적으로 확인하기 어렵다. 제작진 역시 구체적인 출연진 명단을 공개하지 않은 만큼, 온라인에서 확산되는 추측은 사실과 다를 가능성도 있다.

한편 '계약 결혼'은 오는 28일 오후 10시 30분 첫 방송될 예정이다. 실제 결혼을 앞둔 남녀가 아닌, 결혼과 이혼을 경험한 출연자들이 새로운 방식으로 인연을 찾아가는 과정이 어떤 모습으로 그려질지 관심이 집중되고 있다.

tokkig@sportschosun.com