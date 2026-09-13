블리즈컨 2026 개막…'스타크래프트'부터 '디아블로 V'까지 대형 발표

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블리자드 엔터테인먼트의 대표 게임 축제 '블리즈컨 2026'이 막을 올렸다.

블리자드는 12일(현지시각) 미국 캘리포니아주 애너하임 컨벤션 센터에서 열린 개막식을 통해 '스타크래프트', '디아블로', '워크래프트', '오버워치', '하스스톤' 등 주요 IP의 신작과 대규모 업데이트 계획을 공개했다.

조해나 패리스 블리자드 엔터테인먼트 사장은 개막식 첫 연사로 나서 전 세계 블리자드 이용자 커뮤니티에 감사를 전했다. 패리스 사장은 블리즈컨을 "게임과 세계관, 그리고 유대감을 중심으로 함께 모일 수 있는 매우 특별한 순간"이라고 소개하며 게임을 만들고 즐기는 과정에서 커뮤니티와 창의성이 갖는 의미를 강조했다.

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이번 블리즈컨에서 가장 눈길을 끄는 발표는 오랜 기간 블리자드를 대표해온 IP들의 새로운 행보다.

◇2030년 새로운 장르로 출시될 '스타크래프트'

우선 '스타크래프트'가 새로운 장르로 돌아온다. 블리자드는 '스타크래프트'를 스토리 중심의 오픈월드 슈팅 게임으로 개발하고 있으며, 2030년 봄 출시할 예정이라고 밝혔다. 1998년 첫 작품 출시 이후 실시간 전략 게임(RTS) 장르를 대표해온 '스타크래프트'가 슈팅 장르로 확장된다는 점에서 이번 발표는 블리즈컨 전체에서도 가장 큰 변화 중 하나다. '스타크래프트' 세계관을 활용하면서도 기존 RTS와는 다른 방식으로 이야기를 풀어가는 만큼 구체적인 게임 플레이와 개발 방향에 관심이 쏠린다.

'히어로즈 오브 더 스톰'의 신규 영웅 잘아타스

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'히어로즈 오브 더 스톰'에는 신규 영웅 잘아타스가 합류한다. 9월 28일 정식 적용되며 14일부터 공개 테스트 서버에서 먼저 플레이할 수 있다.

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'디아블로' 시리즈도 차기작을 공개했다. '디아블로 5'는 2029년 봄 출시될 예정이다. 성역이 붕괴하고 디아블로가 승리한 상황을 배경으로, 세계가 이미 몰락한 시대에 인간이 어떤 존재가 되어야 하는지를 주요 질문으로 던진다.

블리자드는 신작뿐 아니라 현행작의 콘텐츠도 대폭 확장한다.

'디아블로 4'에는 15일부터 '지옥의 유산 시즌'이 시작된다. 대악마들과 데커드 케인이 등장하고 역대 시리즈에서 영감을 얻은 보상과 장비가 추가된다. 2027년 상반기에는 첫 번째 직업 팩으로 아마존이 추가된다. 활과 투창을 사용하는 아마존은 과거 '디아블로 2'에서 등장했던 대표 직업이다. '디아블로 4: 증오의 시대 컬렉션'은 15일 닌텐도 스위치 2로 출시된다. 크로스 플랫폼 플레이와 진행 데이터 동기화를 지원한다.

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블리자드는 또 넷플릭스와 함께 '디아블로' 세계관을 기반으로 한 애니메이션 시리즈를 제작하고 있다고 밝혔다. 게임 IP를 다른 영상 매체로 확장하는 작업도 본격화되는 모습이다.

'워크래프트' IP에서는 여러 갈래의 콘텐츠가 동시에 공개됐다. '월드 오브 워크래프트'에는 '한밤(Midnight)' 확장팩의 다음 대규모 업데이트 '빛의 잠식(12.2, Eclipse)'이 추가된다. 잘아타스가 아제로스의 세계혼을 차지하려는 목표에 한층 가까워지는 이야기가 펼쳐진다.

다음 확장팩 '최후의 티탄(The Last Titan)'에 대한 추가 정보는 2027년 초 공개된다. 블리자드는 20년 넘게 이어진 '워크래프트' 역사를 집대성하면서 향후 이야기로 이어지는 새로운 장을 마련한다고 설명했다.

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23년 만에 '워크래프트' RTS에도 신규 스토리가 추가된다. '워크래프트 3: 리포지드'의 신규 캠페인 '포세이큰 왕국'이 12일 바로 적용됐다. 로데론의 몰락과 훗날 언더시티로 불리게 된 배경을 다루며, 그래픽 개선과 월드 에디터 개편 등을 포함한 3.0 업데이트도 함께 제공된다.

새로운 형태의 '월드 오브 워크래프트'도 나온다. '월드 오브 워크래프트: 포에버'는 기존 본편과 클래식에 이은 세 번째 '월드 오브 워크래프트' 경험으로, 새로운 지역과 퀘스트, 던전, 공격대 등을 제공한다. 신규 지역 3개와 1000개 이상의 퀘스트, 신규 던전 9개, 공격대 2개, 신규 종족 스카이본 등이 포함된다. 출시는 11월 4일이며 이에 앞서 베타 테스트는 17일 시작한다.

서비스 중인 게임들의 업데이트 계획도 공개됐다.

'오버워치' 5시즌에는 신규 지원 영웅 독트린과 신규 전장 '감시 기지: 그림스뵈튼'이 추가된다. 솜브라와 로드호그의 대규모 영웅 개편도 진행된다. 1년간 이어진 '탈론의 지배' 서사도 5시즌에서 막을 내린다. 블리자드는 2027년 2월 새로운 '오버워치' 스포트라이트를 통해 추가 정보를 공개할 예정이다.

한편 블리즈컨에선 음악과 e스포츠를 결합한 무대도 마련된다. 일본 음악 그룹 요아소비가 오버워치 월드컵에서 블리즈컨 최초의 e스포츠 하프타임 쇼 공연을 펼치며, 르세라핌은 메인 스테이지에서 라이브 공연을 진행한다. 르세라핌의 게임 내 협업 콘텐츠도 공개됐다.

'하스스톤'에는 약 6년 만에 신규 직업 수도사가 추가된다. 2027년 등장할 예정이며, 새로운 확장팩 '검은 제국의 지배'도 공개됐다. 이번 확장팩은 아제로스의 태초 시대로 무대를 옮긴다. 두 장의 카드를 하나로 합치는 신규 키워드 '조합'이 도입되며, 역대 확장팩의 이야기를 확인할 수 있는 새 '일지'와 전장 신규 하수인 유형 '돌연변이'도 추가된다.

이번 블리즈컨에서도 블리자드가 보유한 주요 IP 전반에 걸쳐 새로운 콘텐츠를 동시에 꺼내 들었다. 장기간 서비스된 게임에는 새로운 콘텐츠를 붙이고, '스타크래프트'와 '디아블로'에는 차기작을 예고했으며, 게임 IP를 애니메이션 등 다른 매체로 확장하는 계획까지 제시했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com