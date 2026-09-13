한복 입고 백화점에 나타난 톱스타..오나라·김숙 감탄 "빛이 난다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박은혜가 우아하면서도 강렬한 한복 자태로 시선을 사로잡았다.

박은혜는 지난 12일 개인 계정에 "한복의 대가다운 멋진 패션쇼에 함께했어요"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 박은혜는 서울의 한 대형 백화점에서 열린 한복 패션쇼에 참여해 관객들의 시선을 사로잡았다. 중전마마를 연상케 하는 화려한 한복을 차려입은 그는 당당한 워킹과 카리스마 넘치는 분위기로 현장을 압도했다.

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특히 검은색을 바탕으로 붉은색 포인트를 더한 한복과 머리에 꽂은 비녀, 떨잠 등의 장식이 어우러지며 고풍스러운 아름다움을 한층 돋보이게 했다. 단아하면서도 화려한 스타일링으로 마치 사극 속 왕비를 보는 듯한 분위기를 자아냈다.

게시물을 본 동료 연예인들의 반응도 뜨거웠다. 코미디언 김숙은 "그래그래 빛이 난다!!!!!"라고 댓글을 남겼으며, 배우 오나라는 "어맛 아름다운 중전마마 납시었다"라며 감탄을 표했다.

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한편 박은혜는 영화 '돌아온 가족' 출연을 확정하고 스크린 복귀를 앞두고 있다.

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'돌아온 가족'은 현대 사회에서 현실적인 문제로 떠오른 이혼과 가족 해체를 무겁지 않으면서도 따뜻한 시선으로 풀어낸 휴먼 코미디 드라마다. 각자의 사연과 상처로 흩어졌던 도씨 네 자매가 뜻밖의 일을 계기로 다시 한자리에 모이게 되고, 우연히 찾게 된 독특한 '이혼녀 클럽'에서 다양한 사람들을 만나면서 삶에 대한 용기와 가족의 의미를 되찾아가는 이야기를 그린다.

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박은혜는 극 중 냉혹한 현실 속에서도 가족을 지키기 위해 끝까지 노력하는 둘째 딸 '도미미' 역을 맡는다. 섬세한 감정 표현을 통해 캐릭터가 가진 내면의 아픔과 가족을 향한 애정을 깊이 있게 그려낼 예정이다.

tokkig@sportschosun.com