'아들상' 성현주, 둘째 딸과 첫째子 납골당 찾아..오빠 쓰다듬는 작은 손 '뭉클'

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 성현주가 남편, 둘째 딸과 함께 먼저 떠나보낸 아들을 찾았다.

성현주는 12일 자신의 계정에 별도의 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 성현주가 남편과 어느새 훌쩍 자란 둘째 딸과 함께 첫째 아들 서후 군이 잠들어 있는 곳을 찾은 모습이 담겼다. 가족은 나란히 자리해 아들을 향한 그리움을 나누는 듯한 모습이다.

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특히 둘째 딸의 모습이 먹먹함을 더했다. 둘째 딸은 오빠의 유골함 앞에 서서 조심스럽게 손을 올리고 유골함을 쓰다듬고 있다. 직접 오빠를 만나본 적은 없지만, 가족과 함께 오빠를 찾아 그를 기억하는 모습이 보는 이들의 마음을 뭉클하게 한다.

성현주 역시 별다른 설명 없이 사진만 공개하며 아들을 향한 그리움을 전했다. 말보다 사진 한 장에 담긴 가족의 모습이 더욱 깊은 여운을 남긴다.

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성현주는 KBS 22기 공채 개그맨 출신이다. 2011년 7세 연상의 사업가와 결혼해 2014년 첫아들 서후 군을 품에 안았다. 그러나 2020년 서후 군이 패혈증으로 갑작스럽게 세상을 떠나면서 큰 아픔을 겪었다.

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이후 성현주는 아들을 떠나보낸 뒤의 시간과 그를 향한 사랑, 이별의 마음을 담아 2022년 에세이 '너의 안부'를 출간했다. 특히 책의 인세 전액 약 1,300만 원을 서울대어린이병원에 기부하며 또 한 번 많은 이들의 마음을 울렸다.

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성현주는 아들을 떠나보낸 아픔 속에서도 가족과 함께 시간을 이어왔다. 지난해 9월에는 둘째 딸을 품에 안으며 새로운 가족을 맞이했다.

둘째 딸이 어느덧 훌쩍 자란 가운데, 이번에는 남편과 함께 아들을 찾아 그리운 마음을 나눴다. 시간이 흘러도 변하지 않는 엄마의 마음과 가족의 사랑이 고스란히 담긴 사진에 먹먹한 여운이 남는다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com