르세라핌, 글로벌 상승세…신곡 하루만 104만 재생수→美 '블리즈컨' 출격

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 르세라핌이 글로벌 상승세를 이어가고 있다.

르세라핌은 11일 오후 1시 싱글 2집 '메이드 마이 나이트'를 발표했다. 이번 앨범에는 '메이드 마이 나이트'와 '아에이오우' 두 곡이 수록됐다.

반응은 뜨겁다. 타이틀곡 '메이드 마이 나이트'는 최대 온라인 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 하루 만에 103만 8613회 재생됐다. 또 한국 일본 홍콩 등 5개 국가/지역 아이튠즈 '데일리 톱 송' 차트에 안착하더니 12일 오전에는 '월드와이드 아이튠즈 송'에서 11위까지 치고 올라갔다. 베트남(1위) 일본(4위) 멕시코(8위) 등 24개 국가/지역 아이튠즈 '톱송' 차트에도 이름을 올렸다. 유튜브에서도 영국(7위), 덴마크(8위), 캐나다(9위) 등 19개 국가/지역 '인기 급상승 음악' 차트에 랭크됐다.

Advertisement

이 기세를 몰아 르세라핌은 글로벌 무대에 오른다.

이들은 13일(현지시각) 미국 캘리포니아주 애너하임 컨벤션센터에서 열리는 '블리즈컨 2026' 피날레 무대에서 히트곡 무대와 '메이드 마이 나이트' 첫 공연을 펼친다. '블리즈컨'은 세계적인 게임 축제로, 르세라핌은 블리자드엔터테인먼트의 글로벌 게임인 '오버워치'와 '메이드 마이 나이트' 뮤직비디오를 공동 제작한 인연으로 행사의 하이라이트를 장식하게 됐다. 르세라핌은 2023년에도 K팝 가수 최초로 이 행사에 초청된 바 있다.

Advertisement

또 12월 19~20일 일본 교세라돔 오사카에서 단독 공연을 개최한다. 르세라핌은 지난해 11월 도쿄돔에 첫 입성해 양일간 약 8만 관객을 동원했으며 7월부터는 오사카, 가나가와, 시즈오카, 미야기, 후쿠오카 등 5개 도시 투어를 진행했다. 탄탄한 티켓 파워를 입증해 온 이들이 교세라돔 오사카까지 섭렵하며 성장세를 입증한 것이다.

Advertisement

르세라핌의 신곡 '메이드 마이 나이트'는 특별한 누군가를 만나 밤새 함께 보내는 즐거운 순간을 노래한 팝 댄스 장르의 곡이다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com