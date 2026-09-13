17세 여친 출산했는데 성인 남친 "장난해?"…1.95kg 아이도 외면('탐비')

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[스포츠조선 백지은 기자] 어린 엄마의 안타까운 사연이 공개된다.

14일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 코너 '탐정24시'에서는 최근 SNS에서 화제를 모은 한 어린 엄마의 의뢰를 다룬다.

의뢰인은 고등학교 2학년이었던 11년 전, 게임 동호회에서 한 성인 남성을 만나 연인으로 발전했다. 하지만 교제 3개월 만에 남자친구는 군에 입대하면서 연락이 끊겼다. 그러던 어느 날 밤 의뢰인은 갑작스러운 복통을 느꼈다. 처음엔 단순 배탈이라 생각했지만 통증은 점점 심해졌고, 출산의 고통이라는 것을 뒤늦게 인지했다. 의뢰인은 자신의 방에서 홀로 아이를 출산하고 가위에 소독약을 묻혀 직접 탯줄까지 잘랐다. 평소 생리 불순이 있었고 입덧도 없던데다 배도 나오지 않아 출산 때까지 임신 사실을 몰랐다고.

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그렇게 의뢰인은 10년전이었던 고등학교 3학년(만 17세) 때 아이를 출산했다. 하지만 7개월 만에 '이른둥이'로 세상에 나온 아이는 잘 울지도 않고 분유도 제대로 삼키지 못했다. 결국 의뢰인은 어머니에게 출산 사실을 털어놨고, 아이는 곧바로 병원으로 옮겨졌다. 당시 아이의 체중은 1.95kg에 불과했고 영양실조와 빈혈, 수분 부족 증세까지 보여 한달간 집중 치료를 받았다. 그러나 아이 생부는 "장난해? 농담이지?"라며 출산 소식을 믿지 않았고 아이가 입원한 병원에도 한번도 찾아오지 않았다. 의뢰인과 아버지는 생부의 집까지 찾아갔지만 그 가족들의 기가 막힌 태도에 말을 잇지 못했다.

아이는 어느덧 초등학교 3학년이 됐지만 10년이 지난 지금까지 생부에게는 연락조차 없었다고. 의뢰인은 아이 생부를 상대로 인지청구 및 양육비 소송을 준비하고 있지만, 생부의 이름 세 글자 외에는 정확한 정보를 알지 못해 어려움을 겪고 있었다.

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유인나조차 "무슨 저런 몰상식한 사람이 있냐"며 분노했을 정도로 기가 막힌 사연은 14일 오후 10시 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com