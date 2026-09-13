"술병 들었지만 폭행NO"…前 빅뱅 승리, 고소 현장 사진 보니[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리가 특수 폭행 혐의로 피소된 가운데 사건 당일 현장에서 찍은 것으로 추정되는 사진이 공개돼 화제다.

13일 한 네티즌은 온라인 커뮤니티에 승리가 8월 한 술집에서 찍은 사진을 공개했다. 공개된 사진에서 승리는 블랙 모자와 티셔츠를 매치한 편안한 차림으로 '록앤롤' 포즈를 취하고 있다. 테이블에는 생일 케이크를 비롯한 안주와 소주 여러 병이 놓여있다.

30대 남성 A씨는 8월 26일 서울 강남경찰서에 승리를 특수폭행 혐의로 고소했다. 이 남성은 서울 강남구의 한 식당에서 승리에게 폭행을 당했다고 주장했다.

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이와 관련 승리는 "8월 8일 오전 6시부터 강남의 한 순댓국집에서 지인 2명과 함께 식사를 하던 도중 다른 테이블에 있던 A씨가 술에 취해 사업 아이디어를 들어달라며 다짜고짜 동석을 요구했다. 여러 번 거절했는데도 떠나지 않아 동석하지 않겠다는 의사를 밝히는 과정에서 술병을 든 건 사실이지만 휘두르거나 위협하지 않았다. 결국 합석해 이야기도 들어주고 술도 같이 마시며 번호도 교환했다. A씨는 집으로 가는 나를 배웅해주고 몇 시간 뒤 '다음 주 사업계획서 들고 가겠다'고 문자도 보냈는데 고소를 하니 당황스럽다"고 해명했다.

승리는 2018년 '버닝썬 게이트'의 주범으로 지목돼 빅뱅에서 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다. 승리는 성매매, 성매매 알선, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 상습도박, 외국환 거래법 위반, 식품 위생법 위반, 업무상 횡령, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 특수폭행 교사 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 복역하다 2023년 2월 9일 출소했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com