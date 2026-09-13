손예진, ♥현빈 아닌 정호영 셰프와 다정한 투샷…“오늘 ‘냉부해’ 본방사수 부탁”

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[스포츠조선 김소희 기자] 셰프 정호영이 배우 손예진과 함께 찍은 다정한 투샷을 공개해 눈길을 끌었다.

정호영은 13일 자신의 계정에 "오늘 저녁 냉장고를 부탁해 ^^ 오늘은 손예진 배우님의 냉장고를 털어 보겠습니다 오늘도 재밌습니다 본방사수 부탁드립니다 ♡♡♡"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 정호영과 손예진이 나란히 서서 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 어깨를 맞댄 채 다정한 분위기를 연출했고, 손예진은 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 환한 미소를 지었다.

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특히 손예진의 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다. 손예진은 편안한 미소와 자연스러운 포즈로 카메라를 바라보며 밝은 분위기를 드러냈다. 정호영 역시 손예진과 나란히 서서 환한 표정을 짓고 있어 화기애애한 촬영 현장 분위기를 엿볼 수 있게 했다.

이날 방송에서는 손예진의 냉장고가 공개될 예정이다. 정호영은 "오늘은 손예진 배우님의 냉장고를 털어 보겠습니다"라고 직접 예고하며 방송에 대한 기대감을 높였다. 과연 손예진의 냉장고에는 어떤 식재료들이 자리하고 있을지 관심이 모인다.

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손예진은 이날 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해' 88회에 출연한다. 손예진이 함께하는 '냉장고를 부탁해' 88회는 13일 오후 8시 50분 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com