‘불륜 논란’ 홍서범·조갑경 아들, 전 며느리에 위자료 3000만 원·양육비 80만 원 최종 패소

MBC every1 '다 컸는데 안 나가요'

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 홍서범·조갑경 부부의 아들과 사실혼 관계에 있었던 전 며느리의 손해배상 소송이 대법원에서 최종적으로 마무리됐다.

13일 스타뉴스 보도에 따르면 대법원 특별1부(차)는 전 며느리 A씨가 홍서범·조갑경 부부의 아들 B씨를 상대로 제기한 사실혼 파기에 따른 손해배상 청구 소송에서 지난 10일 심리불속행 기각 결정을 내렸다.

이에 따라 앞선 항소심의 원고 일부 승소 판결이 그대로 확정됐다. 심리불속행 기각은 상고 이유가 법에서 정한 요건에 해당하지 않을 경우 대법원이 별도의 본안 심리 없이 상고를 기각하는 절차다.

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이번 소송은 A씨가 2024년 9월 B씨의 외도로 사실혼 관계가 깨졌다고 주장하면서 시작됐다. A씨는 임신 초기였던 당시 B씨가 동료 교사와 부적절한 관계를 맺었다고 주장하며 법적 대응에 나섰다.

1심 재판부는 지난해 9월 사실혼 관계가 파탄된 데 B씨의 책임이 있다고 판단했다. 이에 B씨에게 A씨에 대한 위자료 3000만원과 자녀 양육비로 매월 80만원을 지급하라고 판결했다.

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A씨는 1심 결과에 만족하지 못하고 항소했다. 이 과정에서 양육비 문제와 전 시부모인 홍서범·조갑경 부부의 대응 등을 놓고 자신의 입장을 지속적으로 밝혀왔다.

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대전가정법원 가사1부(나)는 지난 6월 25일 항소심에서도 A씨의 손을 일부 들어줬다. 그러나 A씨는 해당 결과에도 불복해 7월 대법원에 상고장을 제출했다. 결국 대법원이 심리불속행 기각 결정을 내리면서 항소심 판결이 확정됐다.

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A씨는 재판 과정에서 SNS 등을 통해 자신의 심경을 적극적으로 밝혀왔다. 특히 판결 이후에도 양육비 문제 등을 언급하며 자신이 여전히 경제적·정신적인 어려움을 겪고 있다고 주장했다.

또한 홍서범·조갑경 부부가 방송 활동을 이어가는 모습에 대해서도 불편한 감정을 드러냈다. A씨는 두 사람이 대외적으로는 좋은 부모의 모습을 보여왔지만 자신과 아이에 대해서는 충분한 관심을 보이지 않았다는 취지의 주장을 이어갔다.

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A씨는 유튜브 채널 가로세로연구소 등을 통해서도 자신의 입장을 공개했다. 자신이 이 사건을 알리게 된 이유에 대해서는 "내 인생은 다 망가졌는데 그들은 방송에 나오는 모습을 보면 참기 어려웠다"는 취지로 호소했다.

논란이 확산되자 홍서범과 조갑경 부부도 입장을 내놨다. 두 사람은 아들의 이혼 소송과 관련해 대중에게 실망과 불편을 끼친 점에 대해 사과하면서, 아들의 법률대리인을 통해 위자료와 양육비 등 법원의 판결에 따른 의무가 이행될 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

또 손녀의 출생과 양육에 관한 상대방의 결정을 존중한다며 아들이 한 아이의 아버지로서 책임을 다할 수 있도록 부모로서 살피겠다는 뜻을 전했다.

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하지만 A씨는 이 같은 입장문에 대해서도 비판적인 반응을 보였다. 대중을 향한 사과보다 자신과 아이의 가족에게 직접적인 사과가 필요하다는 취지로 주장하며 홍서범·조갑경 부부를 향한 서운함을 나타냈다.

이번 대법원 결정으로 사실혼 파기에 따른 위자료와 양육비 지급을 둘러싼 법적 판단은 사실상 마무리됐다.

tokkig@sportschosun.com