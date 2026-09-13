홍서범·조갑경 전 며느리, 불륜 소송 최종 승소 "위자료 3천만원-양육비 月 80만원"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 홍서범 조갑경 부부의 아들 홍 모씨가 전처 A씨와의 소송에서 패소했다.

10일 대법원 특별1부(차)는 A씨가 홍씨를 상대로 제기한 사실혼 파기에 따른 손해배상 청구소송에 대해 심리불속행기각 판결을 내렸다.

심리불속행기각은 상고 이유에 법이 정한 특정 사유가 포함되지 않았다고 판단, 본안 심리 없이 상고를 기각하는 제도다. 이에 따라 원고(A씨) 일부 승소를 결정한 2심 판결이 그대로 확정됐다.

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홍씨는 2024년 2월 25일 두 살 연하의 필라테스 강사 A씨와 결혼했다. 그러나 A씨는 자신이 임신 중일 때 기간제 체육 교사로 일하던 홍씨가 같은 학교 기간제 교사 B씨와 외도를 저질렀다며 소송을 제기했다. 1심 재판부는 2025년 홍씨가 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하고 자녀가 성인이 될 때까지 매월 80만원의 양육비를 주라고 명령했다. 그러나 이혼 후 홍씨는 양육비를 지급하지 않았다.

이러한 사실이 알려지자 홍서범은 "1심 판결 이후 A씨가 항소를 제기해 소송이 진행 중인 관계로 양육비는 변호사 조언에 따라 판결이 확정될 때까지 보류 중"이라는 입장을 밝혔다가 맹비난을 받았다. 이에 홍서범 조갑경 부부는 "사실관계를 떠나 성인인 아들의 사생활과 자율성을 존중한다는 생각에 이혼 과정에 개입하지 않았으나 결과적으로 부모로서 자식의 허물을 세밀하게 살피지 못한 부족함이 컸다. 아들의 의무가 조속히 이행될 수 있도록 엄중히 지도하겠다"며 사과문을 발표했다.

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A씨는 B씨를 상대로 별도의 손해배상 소송을 제기해 2000만원의 배상 판결도 받았다.

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이런 가운데 홍서범은 11월 20일 오후 7시 열리는 박정희 전 대통령 기념 음악회에 출연한다. 또 11일에는 김구라가 유튜브 콘텐츠를 통해 "동네 커뮤니티 센터에서 운동하다 만난 홍서범 형이 '식사동 방송 정말 좋더라'라며 엄지를 치켜세웠다"고 근황을 전하기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com