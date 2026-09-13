손태영♥권상우, '안락사 위기' 유기견 입양후 지극정성 "안쓰러워 간식 줬더니 1kg 늘어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손태영, 권상우 부부가 안락사 위기에 놓였던 유기견을 가족으로 맞이한 가운데, 초파를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

13일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국에서 조개구이를? 손태영♥권상우 찐친 부부동반 데이트 브이로그(+BTS 콘서트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 새 가족이 된 반려견 초파와 함께 산책에 나섰다.

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손태영은 "지금 다이어트 중이다. 3개월 만에 제가 1kg 찌웠다"면서 "처음에 너무 안쓰러워서 밥 조절이랑 간식 조절을 못한 것 같다. 친해지려고 간식을 많이 줬다"고 말했다.

이어 손태영은 "그래도 지금은 허리가 조금 보이는 것 같다"면서 "간식도 참고 있다. 초파가 와서 제 얼굴 쳐다보는데 큰 마음을 먹었다. 1kg 더 빼줄 것"이라고 다짐했다.

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초파의 건강을 위해 간식까지 참아가며 체중 관리에 나선 손태영의 모습에서 반려견을 향한 남다른 애정이 엿보였다. 단순히 함께 사는 반려견을 넘어, 가족의 건강을 직접 챙기는 모습이었다.

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손태영은 체중 관리에 힘쓰는 이유에 대해서도 "나이 들어 아프지 않으려면 몸무게 유지도 해주면 좋지 않냐"고 설명했다. 영상 자막에는 "초파 날씬해져서 돌아오겠다"라는 문구가 더해져 초파를 향한 손태영의 애틋한 마음을 짐작하게 했다.

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초파를 향한 관심은 손태영뿐만이 아니었다. 이후 손태영이 남편 권상우, 자녀들과 함께 식사를 하러 간 가운데서도 자연스럽게 초파 이야기가 등장했다.

특히 식사 중 스테이크가 등장하자 권상우는 곧바로 초파를 떠올렸다. 그는 "초파 줘도 되겠다. 남은 거 싸가서 초파 주자"라고 말하며 가족들과 함께하지 못한 초파의 몫까지 챙기는 다정한 모습을 보였다. 다만 리호가 "초파는 먹기 싫어할 것 같다"라고 하자, 손태영은 "장난하냐. 초파 없어서 못 먹는다. 환장한다"라며 초파 먹성을 자랑(?)해 웃음을 안겼다.

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앞서 손태영, 권상우 부부는 안락사 위기에 처했던 유기견 초파를 임시보호한 끝에 입양하며 새로운 가족을 맞이했다. 이후 두 사람은 SNS와 유튜브 등을 통해 초파와 함께하는 일상을 공개하며 각별한 애정을 드러내고 있다.

초파를 향한 손태영과 권상우 부부의 따뜻한 관심이 보는 이들에게도 훈훈함을 안기고 있다.