권상우♥손태영, 고3 子에 외제차 선물하더니 "차 끌고 첫 외출, 정식 성인된 첫걸음"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 권상우, 손태영 부부의 17살 아들 룩희가 미국에서 운전면허를 취득하고 첫 운전에 나섰다.

13일 손태영의 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국에서 조개구이를? 손태영♥권상우 찐친 부부동반 데이트 브이로그 (+BTS 콘서트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 권상우와 손태영은 지인 부부와 함께 식사를 즐기던 중 아들 룩희의 근황을 전했다. 어느덧 운전면허를 취득하고 직접 차를 몰고 친구들과 외출할 만큼 훌쩍 성장한 아들의 모습에 부모로서 남다른 감회를 드러냈다.

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권상우는 "운전면허 따더니 어제 친구들이 딱 모여가지고 처음으로 운전해서 나갔다. 셋이 각자 자기 차 몰고 와가지고 포트리에서 놀다가 오더라"고 말했다.

손태영은 "운전 시험 시간보다 줄 서서 허가증 받는 시간이 2시간이었다. 2시간 줄 서 있었다"며 "운전 시험은 되게 쉽게 봤다고 들었다. 주차를 빨리 안 해도 할 수 있게끔 기다려주고"라고 전했다.

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이에 권상우는 아들의 성장을 실감한 듯 "이제 뭔가 정식 성인이 된 첫걸음인 거지"라고 말하며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

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첫 운전에 나선 룩희는 부모에게 자신의 상태를 알리는 이른바 '생존 신고'까지 남겼다. 손태영은 "아들이 문자가 왔다"며 "'생존 신고', '주차 완료'라고 하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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아들이 무사히 목적지에 도착해 주차까지 마쳤다는 소식에 부모 역시 안도한 모습. 처음으로 혼자 운전대를 잡은 아들의 귀여운 보고에 웃음이 절로 나오는 순간이었다.

권상우는 아들의 운전 가능 시간에 대해서도 설명했다. 그는 "지금 새벽 5시부터 밤 11시까지만 운전할 수 있다더라. 10시 좀 넘으면 운전 못 한다"고 밝혔다.

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미국에서 취득한 운전면허에 따라 아직 성인이 되기 전인 아들의 운전에는 시간 제한이 있다는 것. 권상우는 아들이 개학하면 "손태영은 이제 해방이다"라고 말해 웃음을 안겼다. 아들의 등하교를 위해 직접 운전대를 잡아야 했던 손태영의 부담이 조금은 줄어들게 된 셈이다.

앞서 손태영은 지난 4월 운전을 앞둔 아들을 위해 지프차를 중고로 구매했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 당시 선택한 차량은 지프 브랜드(지프 랭글러 4xe)의 2023년식 하이브리드 SUV 모델이었다. 신차 가격은 7천~9천만 원대이지만, 중고차는 그보다 훨씬 저렴한 3천만원 중반에서 4천만원 후반까지 형성된 것으로 알려졌다.

한편 배우 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.