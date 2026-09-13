'친딸 살해 혐의' 40대 女가수, 사형 구형…알고보니 남편도 폭행

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[스포츠조선 백지은 기자] 친딸을 살해한 혐의로 기소된 40대 가수 A씨가 사형을 구형받았다.

창원지법 진주지원 형사1부(이승일 부장판사)는 10일 A씨에 대한 결심공판을 진행했다.

A씨는 지난해 9월 남해군의 한 주거지에서 휴학 중이던 10대 친딸 B씨를 각목으로 수차례 때리고 정수리에 뜨거운 물을 부어 화상을 입힌 뒤 차량에 방치해 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

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검찰은 "A씨는 B씨 때문에 사회 생활 중 망신을 당했다는 망상에 빠져 범행을 저지르고 호흡하기 힘들다는 B씨의 애원에도 아무 조치 없이 방치했다. 가장 믿고 의지해야 할 부모에게 배신당한 피해자는 극심한 고통 속에 숨졌다. A씨는 재판 과정에서도 범행을 부인하고 있고 과거 배우자를 폭행한 전력도 있어 재범 위험성이 높다"고 사형 구형 이유를 밝혔다.

그러나 A씨 측은 "살인의 고의가 없었다. 실험이나 정황에 따라 다른 결과가 나올 수 있는데 부검 감정서만으로 살인 혐의를 적용하는 것은 가혹하다"고 선처를 호소했다.

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A씨에 대한 선고 공판은 10월 8일 열린다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com