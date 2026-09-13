기안84 '네팔 동생' 타망 "생계 위해 트레킹 일 다시 시작"..라이는 韓 유학 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84의 '네팔 동생' 타망이 당장 생계를 이어가기 위해 히말라야 트레킹 일을 다시 시작했다.

네팔 출신 사업가 겸 배우 검비르는 13일 자신의 사회관계망서비스에 "한국에 온 라이, 그리고 다시 꿈을 향해 달리는 타망"이라며 장문의 글을 올려 두 사람의 근황을 전했다.

그는 "한국에 온 라이가 며칠 전 저에게 '삼촌, 네팔 음식이 너무 그립다'고 했다. 그래서 어제 홍대 예티에서 라이에게 따뜻한 네팔 음식을 준비해서 보내줬다"고 밝혔다.

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이어 "한국에서 새로운 생활을 시작한 만큼 쉽지만은 않겠지만, 라이는 열심히 공부하며 자신의 꿈을 향해 한 걸음씩 나아가고 있다"고 전했다.

검비르는 "나도 라이와 계속 전화로 이야기하며 힘이 돼주려고 한다"며 "힘들어도 포기하지 말고 열심히 공부하자. 네가 꿈꾸는 미래를 꼭 만들어가자고 응원하고 있다"고 덧붙였다.

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타망의 근황도 공개했다. 검비르는 "타망은 당장 돈을 벌기 위해 다시 트레킹 일을 시작했다고 한다"고 밝혔다.

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그러면서 "타망 역시 자신의 자리에서 열심히 노력하면서 앞으로 더 많이 배우고 준비해서 다시 한국에 들어올 수 있도록 노력하고 있다고 한다"고 설명했다.

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검비르는 "라이도 타망도 각자의 자리에서 열심히 살아가고 있다. 그리고 저 검비르 삼촌은 앞으로도 두 친구와 계속 전화로 이야기하면서 서로 힘이 되어주고 꿈을 이룰 수 있도록 응원하겠다"며 "라이야, 타망아! 지금처럼만 열심히 하자. 언젠가 다시 함께 웃으며 만나는 날까지 삼촌이 계속 응원할게"라며 진심을 전했다.

타망과 라이는 지난해 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주4'(이하 '태계일주4')에서 매일 30kg에 달하는 짐을 메고 히말라야를 오르는 '소년 가장' 셰르파로 등장했다. 기안84와 히말라야 트레킹 여정을 함께한 두 사람은 고된 산행 속에서도 밝고 순수한 모습을 잃지 않아 시청자들에게 깊은 울림을 안겼다.

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방송이 끝난 뒤에도 이들의 인연은 계속됐다. 타망과 라이는 '태계일주4'의 코디네이터였던 검비르의 초대를 받아 MBC에브리원 '어서와~ 한국은 처음이지?' 촬영을 위해 한국을 방문했다. 당시 기안84와도 재회하며 국경을 뛰어넘은 우정을 보여줬다.

지난 1월에는 타망이 홀로 한국을 찾아 기안84와 여행하는 모습이 유튜브 채널 '인생84'를 통해 공개돼 팬들의 반가움을 샀다.

지난 4일에는 라이의 한국 유학 소식도 전해졌다. 라이는 현재 충남 아산시에 위치한 선문대학교 아산캠퍼스에 다니며 새로운 도전 중인 것으로 알려졌다. 반면 타망은 네팔에서 생계를 위해 다시 무거운 짐을 메고 산을 오르고 있다.

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현재는 서로 다른 곳에서 꿈을 향해 나아가는 두 사람이 훗날 한국에서 재회하기를 바라는 응원이 이어지고 있다.