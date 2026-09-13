'변요한♥' 티파니 영, 이렇게 큰 다이아 반지는 처음..왼손 약지에 '반짝'

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 출신 가수 겸 배우 티파니 영이 홍콩에서 여유로운 여름 휴가를 보내는 근황을 공개했다.

티파니 영은 13일 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 티파니 영은 홍콩을 찾아 이국적인 풍경과 바다를 바라보며 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 여행지 곳곳에서 자연스럽게 포즈를 취하며 휴식을 즐기는 모습에서는 한층 편안해진 분위기가 느껴졌다.

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특히 눈길을 끈 것은 티파니 영의 왼손이었다. 왼손 약지에 끼워진 다이아몬드 반지가 포착되면서 시선을 사로잡은 것.

최근 배우 변요한과 결혼한 티파니 영인 만큼, 약지에 자리한 반짝이는 반지에도 자연스럽게 관심이 쏠렸다. 별도의 설명은 덧붙이지 않았지만, 여행 사진 속 포착된 반지가 결혼 후 근황을 더욱 실감하게 했다.

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홍콩의 이국적인 풍경과 어우러진 티파니 영의 비주얼 역시 눈길을 끌었다. 편안한 휴가를 보내면서도 특유의 세련된 분위기를 잃지 않은 모습으로 근황을 전했다.

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한편 티파니 영은 가수와 배우를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

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한편 티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인신고를 하고 부부가 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com