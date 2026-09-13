"선물을 돈으로 주다니" 이지혜, 둘째 실수에 폭발했다가 첫째 딸의 '1000원 위로'에 녹았다

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이지혜가 첫째 딸 태리 양에게 받은 깜찍한 위로를 공개하며 흐뭇한 엄마의 마음을 드러냈다.

이지혜는 13일 개인 계정에 최근 겪은 일화를 전하며 사진을 공개했다. 그는 "얼마 전 받은 선물을 둘째 딸이 깨뜨려 버렸다"며 "나도 모르게 등짝 스매싱"이라고 털어놨다.

이어 "평소 아끼던 선물이라 그전부터 만지지 말라고 했는데"라며 아쉬운 마음을 내비쳤다. 그러던 중 화장대 위에서 발견한 첫째 딸의 편지와 선물이 이지혜의 마음을 달랬다.

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사진에는 태리 양이 엄마를 위해 준비한 편지와 1000원짜리 지폐 한 장이 담겼다. 어린 딸이 직접 마련한 소박한 선물에 이지혜는 "선물을 돈으로 주다니. 천원 귀여워"라며 웃음 섞인 반응을 보였다.

태리가 남긴 편지에는 엄마를 걱정하는 따뜻한 마음이 고스란히 담겼다. 딸은 엄마에게 속상해하지 말라고 다독이는 한편, 자신이 엄마의 선물이 되어주겠다는 내용을 적어 훈훈함을 더했다.

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한편 이지혜는 과거 방송 등을 통해 첫째 딸을 생후 18개월 무렵부터 영어유치원에 보냈다고 밝힌 바 있다. 반면 둘째 딸은 일반 어린이집에 보내고 있다며 자녀마다 다른 교육 방식을 선택하고 있다고 설명하기도 했다.

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이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 현재 유튜브 채널 등을 통해 가족과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com