낸시랭, 샴페인 마셔서 반성 안하나…음주운전 경찰조사 5일만 개인전 홍보

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[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 낸시랭이 경찰조사 5일 만에 평화로운 일상을 공개했다.

낸시랭은 13일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 서울 강남구 갤러리82에서 진행 중인 낸시랭의 초대전 작품이 담겨있다.

낸시랭은 30일까지 25년간의 작품 세계를 총망라한 개인전 '낸시랭'을 개최한다. 이번 전시는 타보 요기니, 스칼렛 시리즈, 버블 코코, 플레이 시리즈 등 캐릭터와 대중적 이미지, 회화와 퍼포먼스를 통해 확장돼 온 낸시랭의 시각적 언어를 한 공간에서 만나볼 수 있다는 점에서 많은 관심을 받았다.

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그러나 음주운전으로 경찰조사를 받은지 불과 5일 밖에 지나지 않은 시점에 자신의 개인전 홍보를 했다는 점에서 비판이 이어지고 있다.

낸시랭은 8일 새벽 서울 강남구 일대에서 술을 마신 채 운전하다 신고를 받고 출동한 경찰에 적발됐다. 다행히 별도의 사고는 발생하지 않았으나 당시 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 알려졌다.

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하지만 낸시랭 측은 일부 언론 인터뷰를 통해 "음주운전을 한 것은 맞지만 지인들과의 술자리에서 샴페인 2~3잔 정도를 마셨을 뿐"이라는 해명을 해 더욱 큰 비난을 받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com