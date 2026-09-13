김연아, ♥고우림 '특별' 생일 선물에 행복...임신설 부인 후 늘씬 민소매 핏 '눈길'

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[스포츠조선 정안지 기자]'피겨 여왕' 김연아가 남편 고우림과 행복한 생일 데이트를 즐긴 것으로 보인다.

김연아는 13일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황을 공개했다.

사진 속에는 김연아의 소소한 일상 모습이 담겨있다. 셀카를 촬영 중인 김연아. 환한 미소에서 이날의 행복이 고스란히 전해졌다.

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이어 누군가와 함께 셀카를 촬영 중인 모습도 공개했다. 사진 속에는 상대방의 모습이 일부만 담겨 있어 정확한 확인은 어렵지만, 남편 고우림과 함께 시간을 보내고 있는 것으로 보인다. 특히 김연아는 생일을 기념하는 문구가 적힌 케이크와 꽃다발까지 공개, 지난 5일 생일을 맞은 만큼 고우림과 생일을 기념하며 특별한 시간을 보낸 것으로 추측된다.

무엇보다 시선을 끈 것은 김연아의 자연스러운 모습이다. 블랙 민소매 의상을 입은 김연아는 늘씬한 모습과 함께 화장기 거의 없는 수수한 얼굴에도 여전한 미모를 자랑했다.

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앞서 김연아는 지난 7일 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 미디어 행사에 참석했다.

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당시 김연아는 어깨와 팔 라인이 드러나는 검은색 롱 드레스를 입고 등장, 이때 일부 누리꾼들이 김연아의 체형이 이전과 조금 달라 보인다면서 별다른 근거 없이 임신 가능성을 거론하면서 임신설이 빠르게 확산하기도 했다. 이에 김연아와 고우림 측은 임신설에 대해 "사실무근"이라고 밝혔다.

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한편, 김연아와 고우림은 2018년 '올댓스케이트 아이스쇼'를 계기로 처음 만나 연인으로 발전했다. 약 3년 동안 교제한 두 사람은 2022년 10월 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

anjee85@sportschosun.com