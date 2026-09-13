신민아, 시댁 사랑 듬뿍 받네..♥김우빈 가족이 촬영장에 선물 "우리가 많이 사랑해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김우빈의 가족이 며느리 신민아는 물론 함께 촬영하는 배우와 스태프들까지 살뜰하게 챙겼다.

지난 10일 한 커피차 업체의 공식 계정에는 "'수목금' 의 모든 배우님과 스태프분들을 응원합니다. 그리고 특히, 신민아 배우님 아주 많이 응원합니다"라는 글과 함께 사진과 영상이 게재됐다.

사진에는 신민아를 응원하기 위해 드라마 '수목금' 촬영장에 도착한 커피차가 담겼다. 신민아의 사진으로 꾸며진 커피차에는 배우와 스태프들을 위한 다양한 음료와 간식이 가득 채워졌다.

Advertisement

특히 현수막에는 "'수목금'의 모든 스태프와 배우 여러분을 응원합니다. 특히 신민아♥ 아주 많이 응원합니다. 민아야, 우리가 많이 사랑해"라는 애정 어린 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

커피차 업체는 "이번 '수목금' 촬영장에는 신민아 배우님을 사랑하는 가족분들의 마음을 가득 담아 다녀왔습니다"라며 "얼마 지나지 않아 배우님께서 직접 커피차로 오셔서 배너와 현수막 앞에서 하나하나 정성스럽게 인증 사진도 찍어주시고, 따뜻한 그린티 라떼도 한 잔 주문해 주셨어요"라고 전했다.

Advertisement

업체가 추가로 공개한 사진을 통해 커피차를 보낸 주인공이 남편 김우빈의 가족이라는 사실도 알려졌다. 김우빈의 가족은 며느리 신민아뿐만 아니라 함께 촬영하는 배우와 스태프들을 위한 음료와 간식까지 세심하게 챙기며 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편 신민아와 김우빈은 10년간의 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 신민아는 내년 1월 방송 예정인 MBC 금토드라마 '수목금' 촬영에 한창이다.