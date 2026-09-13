"오늘 약간 끼부렸어" 송지효, 작정하고 꾸민 표범룩 ('런닝맨')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 송지효가 "약간 끼부렸다"라면서 화려한 스타일링으로 시선을 끌었다.

13일 방송된 SBS '런닝맨'에서 멤버들은 최산이 이끄는 '북부대공' 팀, 하하가 이끄는 '바부대공' 팀, 양세찬이 이끄는 '복부대공' 팀으로 나뉘어 레이스를 펼치는 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 오프닝에서 멤버들의 개성 넘치는 의상이 눈길을 끌었다. 하하와 양세찬은 가짜 밍크를 두르고 마치 주인공이 된 듯한 모습으로 등장, 시작부터 웃음을 자아냈다.

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이를 본 김종국와과유재석은 두 사람의 모습에 "울버린 아니냐", "디자이너 황재근 아니냐"라고 해 폭소를 자아냈다.

이어 김종국은 표범 무늬 셔츠를 입은 송지효를 향해 "화려하다"라고 하자, 송지효는 "나는 약간 끼 부렸다"라고 수줍게 말해 웃음을 안겼다. 이에 양세찬은 "그걸 왜 수줍게 이야기하냐"라고 했고, 지석진은 "잘 어울린다"라며 웃었다.

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또한 이날 심플하게 입은 지예은은 "나는 오늘 수수하게 입었다"라고 하자, 제작진은 "12월에 꾸미려고 오늘은 힘 좀 뺀 예신"이라며 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신부 지예은의 상황을 재치 있게 표현한 자막으로 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com